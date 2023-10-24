https://ria.ru/20231024/ukraina-1904852625.html

СМИ: на Западе боятся заключать соглашения с Киевом о военном производстве

СМИ: на Западе боятся заключать соглашения с Киевом о военном производстве - РИА Новости, 24.10.2023

СМИ: на Западе боятся заключать соглашения с Киевом о военном производстве

Ряд западных стран опасаются подписывать соглашения с Киевом о совместном сотрудничестве и производстве в сфере обороны из-за страха, что их граждане могут... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:55

2023-10-24T09:55

2023-10-24T09:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

укроборонпром

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ряд западных стран опасаются подписывать соглашения с Киевом о совместном сотрудничестве и производстве в сфере обороны из-за страха, что их граждане могут пострадать в результате ударов по объекту, пишет газета Financial Times. Как пишет издание, "некоторые западные правительства боятся подписывать такие соглашения, опасаясь, что их граждане могут быть убиты" в результате возможного удара по объекту. По информации газеты, сейчас для Киева приоритетом является организация совместных предприятий с европейскими и американскими оборонными компаниями. Премьер Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию заявил, что Киев подписал "около 20 соглашений" с различными западными компаниями о совместном сотрудничестве и производстве, однако не предоставил более подробные детали по этому поводу. Ранее сообщалось, что в сентябре антимонопольный регулятор ФРГ одобрил запуск совместного предприятия "Укроборонпрома" и германского концерна Rheinmetall для ремонта и производства танков на Украине. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, укроборонпром, ситуация в днр и лнр