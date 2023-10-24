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СМИ: на Западе боятся заключать соглашения с Киевом о военном производстве - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904852625.html
СМИ: на Западе боятся заключать соглашения с Киевом о военном производстве
СМИ: на Западе боятся заключать соглашения с Киевом о военном производстве - РИА Новости, 24.10.2023
СМИ: на Западе боятся заключать соглашения с Киевом о военном производстве
Ряд западных стран опасаются подписывать соглашения с Киевом о совместном сотрудничестве и производстве в сфере обороны из-за страха, что их граждане могут... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:55
2023-10-24T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
укроборонпром
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ряд западных стран опасаются подписывать соглашения с Киевом о совместном сотрудничестве и производстве в сфере обороны из-за страха, что их граждане могут пострадать в результате ударов по объекту, пишет газета Financial Times. Как пишет издание, "некоторые западные правительства боятся подписывать такие соглашения, опасаясь, что их граждане могут быть убиты" в результате возможного удара по объекту. По информации газеты, сейчас для Киева приоритетом является организация совместных предприятий с европейскими и американскими оборонными компаниями. Премьер Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию заявил, что Киев подписал "около 20 соглашений" с различными западными компаниями о совместном сотрудничестве и производстве, однако не предоставил более подробные детали по этому поводу. Ранее сообщалось, что в сентябре антимонопольный регулятор ФРГ одобрил запуск совместного предприятия "Укроборонпрома" и германского концерна Rheinmetall для ремонта и производства танков на Украине. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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в мире, украина, нато, укроборонпром, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Укроборонпром, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: на Западе боятся заключать соглашения с Киевом о военном производстве

FT: страны Запада боятся заключать соглашения с Украиной о военном производстве

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ряд западных стран опасаются подписывать соглашения с Киевом о совместном сотрудничестве и производстве в сфере обороны из-за страха, что их граждане могут пострадать в результате ударов по объекту, пишет газета Financial Times.
Как пишет издание, "некоторые западные правительства боятся подписывать такие соглашения, опасаясь, что их граждане могут быть убиты" в результате возможного удара по объекту. По информации газеты, сейчас для Киева приоритетом является организация совместных предприятий с европейскими и американскими оборонными компаниями.
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Надежд не осталось. Как изменилась экономика Украины с начала СВО
23 октября, 08:00
Премьер Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию заявил, что Киев подписал "около 20 соглашений" с различными западными компаниями о совместном сотрудничестве и производстве, однако не предоставил более подробные детали по этому поводу.
Ранее сообщалось, что в сентябре антимонопольный регулятор ФРГ одобрил запуск совместного предприятия "Укроборонпрома" и германского концерна Rheinmetall для ремонта и производства танков на Украине.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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23 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОУкроборонпромСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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