https://ria.ru/20231024/ukraina-1904850149.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в Днепропетровской области на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:38
2023-10-24T09:38
2023-10-24T09:38
в мире
днепропетровская область
страна.ua
вооруженные силы рф
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". Как отмечается в Telegram-канале издания, взрывы прогремели "в Синельниковском районе Днепропетровской области". Ранее во вторник воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе и в Днепропетровской области, тревога звучит до сих пор. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231024/zaporozhe-1904846535.html
https://ria.ru/20231024/berislav-1904841603.html
днепропетровская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, страна.ua, вооруженные силы рф, украина, киев
В мире, Днепропетровская область, Страна.ua, Вооруженные силы РФ, Украина, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области после воздушной тревоги