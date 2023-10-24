https://ria.ru/20231024/ukraina-1904850149.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы прогремели в Днепропетровской области на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:38

2023-10-24T09:38

2023-10-24T09:38

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днепропетровская область

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вооруженные силы рф

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киев

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". Как отмечается в Telegram-канале издания, взрывы прогремели "в Синельниковском районе Днепропетровской области". Ранее во вторник воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе и в Днепропетровской области, тревога звучит до сих пор. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231024/zaporozhe-1904846535.html

https://ria.ru/20231024/berislav-1904841603.html

днепропетровская область

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, страна.ua, вооруженные силы рф, украина, киев