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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.10.2023
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09:38 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904850149.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в Днепропетровской области на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:38
2023-10-24T09:38
в мире
днепропетровская область
страна.ua
вооруженные силы рф
украина
киев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". Как отмечается в Telegram-канале издания, взрывы прогремели "в Синельниковском районе Днепропетровской области". Ранее во вторник воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе и в Днепропетровской области, тревога звучит до сих пор. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231024/zaporozhe-1904846535.html
https://ria.ru/20231024/berislav-1904841603.html
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7 495 645-6601
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в мире, днепропетровская область, страна.ua, вооруженные силы рф, украина, киев
В мире, Днепропетровская область, Страна.ua, Вооруженные силы РФ, Украина, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области после воздушной тревоги

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
Как отмечается в Telegram-канале издания, взрывы прогремели "в Синельниковском районе Днепропетровской области".
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье
24 октября, 09:12
Ранее во вторник воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе и в Днепропетровской области, тревога звучит до сих пор. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Украинские власти сообщили о повреждении двух объектов в Бериславе
24 октября, 08:24
 
В миреДнепропетровская областьСтрана.uaВооруженные силы РФУкраинаКиев
 
 
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