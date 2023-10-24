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Адвокат заявила, что не знает о "серьезном предложении" по обмену Уилана - РИА Новости, 24.10.2023
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16:19 24.10.2023 (обновлено: 16:23 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/uilan-1904966847.html
Адвокат заявила, что не знает о "серьезном предложении" по обмену Уилана
Адвокат заявила, что не знает о "серьезном предложении" по обмену Уилана - РИА Новости, 24.10.2023
Адвокат заявила, что не знает о "серьезном предложении" по обмену Уилана
Защита не в курсе якобы сделанного "серьезного предложения" США по обмену американца Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам заключения за шпионаж,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:19
2023-10-24T16:23
сша
россия
москва
пол уилан
государственный департамент сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Защита не в курсе якобы сделанного "серьезного предложения" США по обмену американца Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам заключения за шпионаж, рассказала РИА Новости во вторник его адвокат Ольга Карлова. "Пока не могу сообщить подробности обмена, все только в процессе, мы переписывались с его братом, он у меня спрашивал нормы питания в колониях, потому что к Уилану какое-то время не приезжали посольские (сотрудники посольства США)", - рассказала собеседница агентства. Ранее представитель Госдепартамента заявил в телеканалу CNN, что России было сделано "серьезное предложение" по обмену Уилана. Работа будет вестись, "пока он не вернется к семье", заверили в Госдепе. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Уилан осужден на 16 лет лишения свободы и сейчас отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен. Сам Уилан впоследствии жаловался, что переговоры затянулись и он надеется, что Штаты о нем не забыли.
https://ria.ru/20230513/obmen-1871448454.html
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сша
россия
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сша, россия, москва, пол уилан, государственный департамент сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
США, Россия, Москва, Пол Уилан, Государственный департамент США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Адвокат заявила, что не знает о "серьезном предложении" по обмену Уилана

Защита заявила, что не в курсе "серьезного предложения США" по обмену Уилана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Защита не в курсе якобы сделанного "серьезного предложения" США по обмену американца Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам заключения за шпионаж, рассказала РИА Новости во вторник его адвокат Ольга Карлова.
«
"Пока не могу сообщить подробности обмена, все только в процессе, мы переписывались с его братом, он у меня спрашивал нормы питания в колониях, потому что к Уилану какое-то время не приезжали посольские (сотрудники посольства США)", - рассказала собеседница агентства.
Ранее представитель Госдепартамента заявил в телеканалу CNN, что России было сделано "серьезное предложение" по обмену Уилана. Работа будет вестись, "пока он не вернется к семье", заверили в Госдепе.
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Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
Уилан осужден на 16 лет лишения свободы и сейчас отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен. Сам Уилан впоследствии жаловался, что переговоры затянулись и он надеется, что Штаты о нем не забыли.
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