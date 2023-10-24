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Израиль за сутки нанес удары по 400 объектам ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023
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08:07 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/udary-1904840532.html
Израиль за сутки нанес удары по 400 объектам ХАМАС
Израиль за сутки нанес удары по 400 объектам ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023
Израиль за сутки нанес удары по 400 объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила, что за сутки нанесла удары по более чем 400 объектам и уничтожила многих членов палестинского... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:07
2023-10-24T08:07
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила, что за сутки нанесла удары по более чем 400 объектам и уничтожила многих членов палестинского движения ХАМАС, в том числе нескольких командиров. "За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по более чем 400 террористическим целям и уничтожил нескольких командиров ХАМАС и многих боевиков, готовивших нападения", - сообщает армия. Как отмечается, армия нанесла удары по десяткам бойцов ХАМАС. Также сообщается, что истребители армии нанесли удары по десяткам объектов инфраструктуры и плацдармам ХАМАС. Согласно заявлению, армия нанесла удар по шахте туннеля ХАМАС, которая обеспечивала движению быстрый доступ к береговой линии. Кроме того, ночью самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по командным центрам и плацдармам в мечетях, которые использовались ХАМАС, говорится в заявлении. По информации армии, были уничтожены заместители командиров батальонов Нусейрат, Шати и Фуркан. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/gaza-1904833767.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль за сутки нанес удары по 400 объектам ХАМАС

Израиль за сутки нанес удары по 400 объектам инфраструктуры и плацдармам ХАМАС

© AP Photo / Majdi MohammedДым после израильского авиаудара по Западному берегу
Дым после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Дым после израильского авиаудара по Западному берегу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила, что за сутки нанесла удары по более чем 400 объектам и уничтожила многих членов палестинского движения ХАМАС, в том числе нескольких командиров.
"За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по более чем 400 террористическим целям и уничтожил нескольких командиров ХАМАС и многих боевиков, готовивших нападения", - сообщает армия.
Как отмечается, армия нанесла удары по десяткам бойцов ХАМАС. Также сообщается, что истребители армии нанесли удары по десяткам объектов инфраструктуры и плацдармам ХАМАС.
Согласно заявлению, армия нанесла удар по шахте туннеля ХАМАС, которая обеспечивала движению быстрый доступ к береговой линии. Кроме того, ночью самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по командным центрам и плацдармам в мечетях, которые использовались ХАМАС, говорится в заявлении.
По информации армии, были уничтожены заместители командиров батальонов Нусейрат, Шати и Фуркан.
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Израиле объяснили, почему в сектор Газа не отправят топливо
24 октября, 05:43
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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