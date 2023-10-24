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В Брянске участнику банды "Саранские" вынесли приговор за убийства в 2000-х
В Брянске участнику банды "Саранские" вынесли приговор за убийства в 2000-х - РИА Новости, 24.10.2023
В Брянске участнику банды "Саранские" вынесли приговор за убийства в 2000-х
Брянский областной суд назначил 22 года колонии участнику банды "Саранские", совершавшему убийства и покушения, сообщает объединенная пресс-служба судов общей... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:55
2023-10-24T15:55
2023-10-24T15:55
происшествия
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Брянский областной суд назначил 22 года колонии участнику банды "Саранские", совершавшему убийства и покушения, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области. Суд установил, что уроженец Мордовии Александр Канаев, выполняя задания руководителей банды "Саранская", в 2001 году четырежды выстрелил в потерпевшего, который, впрочем, остался жив, в 2003 году убил человека выстрелом из пистолета возле кафе "Не горюй" в парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска, а в 2007 году вместе с другими бандитами задушил жертву в поселке Лесозавод Брянского района. "В 2009 году Канаев устранил конкурента из противоборствующей группировки, семь раз выстрелив в него из автомата через стекло автомобиля, в котором тот находился", – добавили в пресс-службе. "С учетом наказания, назначенного по первому приговору, вынесенному Канаеву Брянским областным судом в 2013 году, по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – добавили в суде. Отмечается, что в своем последнем слове Канаев, которого судили по статьям об убийстве и бандитизме, признал вину, раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевших. В их пользу суд взыскал с него компенсацию морального вреда на 2 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу. Ранее лидер банды "Саранские" Виталий Кириенко был осужден на 19 лет колонии за ряд преступлений, в том числе за руководство бандой и убийство трех человек, совершенное организованной группой. До этого еще двое участников банды были осуждены на 18 и 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231022/kriminal-1903667615.html
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происшествия, брянск, брянский областной суд, брянская область, брянский район
Происшествия, Брянск, Брянский областной суд, Брянская область, Брянский район
В Брянске участнику банды "Саранские" вынесли приговор за убийства в 2000-х
В Брянске участник банды "Саранские" получил 22 года за убийства в 2000-х
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Брянский областной суд назначил 22 года колонии участнику банды "Саранские", совершавшему убийства и покушения, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
Суд установил, что уроженец Мордовии Александр Канаев, выполняя задания руководителей банды "Саранская", в 2001 году четырежды выстрелил в потерпевшего, который, впрочем, остался жив, в 2003 году убил человека выстрелом из пистолета возле кафе "Не горюй" в парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска, а в 2007 году вместе с другими бандитами задушил жертву в поселке Лесозавод Брянского района
.
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"В 2009 году Канаев устранил конкурента из противоборствующей группировки, семь раз выстрелив в него из автомата через стекло автомобиля, в котором тот находился", – добавили в пресс-службе.
«
"С учетом наказания, назначенного по первому приговору, вынесенному Канаеву Брянским областным судом в 2013 году, по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – добавили в суде.
Отмечается, что в своем последнем слове Канаев, которого судили по статьям об убийстве и бандитизме, признал вину, раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевших. В их пользу суд взыскал с него компенсацию морального вреда на 2 миллиона рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее лидер банды "Саранские" Виталий Кириенко был осужден на 19 лет колонии за ряд преступлений, в том числе за руководство бандой и убийство трех человек, совершенное организованной группой. До этого еще двое участников банды были осуждены на 18 и 5 лет лишения свободы.
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