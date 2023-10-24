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Туроператоры оценили интерес к отдыху в Шри-Ланке после отмены платных виз - РИА Новости, 24.10.2023
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Туризм
 
11:05 24.10.2023 (обновлено: 15:00 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/turizm-1904868323.html
Туроператоры оценили интерес к отдыху в Шри-Ланке после отмены платных виз
Туроператоры оценили интерес к отдыху в Шри-Ланке после отмены платных виз - РИА Новости, 24.10.2023
Туроператоры оценили интерес к отдыху в Шри-Ланке после отмены платных виз
Решение о введении бесплатных виз для туристов из России на Шри-Ланке позволит не только снизить цены на туры, но и сделать это направление "хитом продаж" этой... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:05
2023-10-24T15:00
туризм
шри-ланка
россия
оаэ
артур мурадян
интурист
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Решение о введении бесплатных виз для туристов из России на Шри-Ланке позволит не только снизить цены на туры, но и сделать это направление "хитом продаж" этой зимой, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Визы на Шри-Ланку для туристов из России и ряда других стран станут бесплатными, такое решение принял кабмин страны. Пока - до 31 марта. Ранее в октябре вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян говорил агентству, что рост турпотока на Шри-Ланку из России может составить 10-20%, если страна отменит визовый сбор для туристов. "Шри-Ланка в этом зимнем сезоне обещает стать настоящим хитом продаж и войти в топ популярных стран для зимнего отдыха наряду с такими массовыми направлениями, как ОАЭ, Египет и Таиланд... Благодаря отмене платных виз (60 долларов на человека) туристы смогут сэкономить на стоимости туров, то есть туры станут немного дешевле... Само направление теперь станет более привлекательным с точки зрения легкости и удобства подготовки документов для въезда", - отметили в туроператоре "Интурист". С этим мнением согласились и в туроператоре Resort Holiday. "Что касается отмены виз, то безусловно это положительный фактор, который вероятно приведет к увеличению числа туристов на остров. Но данный момент мы ожидаем официальную информацию от наших партнёров на острове относительно отмены виз. Если все же это произойдет, то туристы смогут сэкономить от 50 до 60 долларов за человека, ранее цена зависела от того, каким образом будет оформлена виза – онлайн или по прилете в аэропорту", - отметила коммерческий директор компании Анна Ткаченко. "Шри-Ланка давно полюбилась отечественным туристам, на острове достойный выбор отелей, экскурсионных программ, а широкий выбор рейсов, включая прямые, только способствовали выбору этого направления для отдыха", - также указала Ткаченко. На Шри-Ланке любят и ждут туристов из России - в популярных отелях работает русскоговорящий персонал, а многие ланкийцы, занятые в туризме, говорят по-русски и учились в РФ. Есть отели, работающие на "все включено", резюмировали в "Интуристе".
https://ria.ru/20231021/shri-lanka-1904179747.html
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шри-ланка
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шри-ланка, россия, оаэ, артур мурадян, интурист, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Шри-Ланка, Россия, ОАЭ, Артур Мурадян, Интурист, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
Туроператоры оценили интерес к отдыху в Шри-Ланке после отмены платных виз

Туроператоры: отмена платных виз сделает Шри-Ланку зимним хитом для россиян

© iStock.com / Besides the ObviousПляж Тринкомали, Шри-Ланка
Пляж Тринкомали, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / Besides the Obvious
Пляж Тринкомали, Шри-Ланка. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Решение о введении бесплатных виз для туристов из России на Шри-Ланке позволит не только снизить цены на туры, но и сделать это направление "хитом продаж" этой зимой, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли.
Визы на Шри-Ланку для туристов из России и ряда других стран станут бесплатными, такое решение принял кабмин страны. Пока - до 31 марта. Ранее в октябре вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян говорил агентству, что рост турпотока на Шри-Ланку из России может составить 10-20%, если страна отменит визовый сбор для туристов.
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21 октября, 08:00
"Шри-Ланка в этом зимнем сезоне обещает стать настоящим хитом продаж и войти в топ популярных стран для зимнего отдыха наряду с такими массовыми направлениями, как ОАЭ, Египет и Таиланд... Благодаря отмене платных виз (60 долларов на человека) туристы смогут сэкономить на стоимости туров, то есть туры станут немного дешевле... Само направление теперь станет более привлекательным с точки зрения легкости и удобства подготовки документов для въезда", - отметили в туроператоре "Интурист".
С этим мнением согласились и в туроператоре Resort Holiday. "Что касается отмены виз, то безусловно это положительный фактор, который вероятно приведет к увеличению числа туристов на остров. Но данный момент мы ожидаем официальную информацию от наших партнёров на острове относительно отмены виз. Если все же это произойдет, то туристы смогут сэкономить от 50 до 60 долларов за человека, ранее цена зависела от того, каким образом будет оформлена виза – онлайн или по прилете в аэропорту", - отметила коммерческий директор компании Анна Ткаченко.
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"Шри-Ланка давно полюбилась отечественным туристам, на острове достойный выбор отелей, экскурсионных программ, а широкий выбор рейсов, включая прямые, только способствовали выбору этого направления для отдыха", - также указала Ткаченко.
На Шри-Ланке любят и ждут туристов из России - в популярных отелях работает русскоговорящий персонал, а многие ланкийцы, занятые в туризме, говорят по-русски и учились в РФ. Есть отели, работающие на "все включено", резюмировали в "Интуристе".
 
ТуризмШри-ЛанкаРоссияОАЭАртур МурадянИнтуристАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
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