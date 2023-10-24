https://ria.ru/20231024/tula-1904979529.html

Современный онкоцентр откроется в Туле до конца года досрочно

Современный онкоцентр откроется в Туле до конца года досрочно - РИА Новости, 24.10.2023

Современный онкоцентр откроется в Туле до конца года досрочно

До конца текущего года в Туле планируют открыть современный онкологический центр, где будут проводить уникальные высокотехнологичные операции, объект сдадут... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:51

2023-10-24T16:51

2023-10-24T16:51

тульская область

тула

алексей дюмин

медучреждения

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ТУЛА, 24 окт - РИА Новости. До конца текущего года в Туле планируют открыть современный онкологический центр, где будут проводить уникальные высокотехнологичные операции, объект сдадут досрочно, сообщил РИА Новости представитель областного правительства. Во вторник на стройплощадке побывал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона поблагодарил строителей за проделанную работу. Он отметил, что объект начнет действовать раньше запланированного срока. "В этом году мы запускаем этот долгожданный объект. Это один из самых крупных и важных проектов для Тульской области за последние годы. Установленное здесь оборудование будет отвечать всем современным методикам выявления, диагностики и лечения онкозаболеваний. Также большое внимание было уделено подбору кадров, усилены меры их поддержки. Это позволит проводить уникальные высокотехнологические операции по самым современным стандартам, которые раньше на территории региона не делали", - цитируют в пресс-службе слова Дюмина. По словам собеседника агентства, строительство медицинского учреждения началось в 2020 году при поддержке президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Открытие онкоцентра позволит двукратно увеличить число высокотехнологичных операций, в том числе в блоке трансплантации костного мозга. В центре установлено самое современное оборудование: ангиограф, однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ-КТ), маммографы, рентгеновские аппараты, аппараты РКТ, операционный микроскоп, УЗИ, лабораторные анализаторы и многое другое для диагностики и лечения злокачественных новообразований. Онкоцентр полностью укомплектован кадрами. В нем будут работать 245 врачей и 400 средних медицинских работников. Губернатору продемонстрировали электронные панели, с помощью которых можно записаться на прием к врачу и посмотреть схему расположения корпусов онкоцентра. Также Дюмин проинспектировал цитологическую лабораторию, операционный блок, палату для пациента, актовый зал, где в режиме реального времени будут проводиться телемедицинские консультации с федеральными онкологическими центрами. Кроме того, глава региона осмотрел отделение трансплантации костного мозга и отделение радионуклидной диагностики, которая обеспечивает раннее выявление метастазов в кости.

https://ria.ru/20230904/tsentr-1894139950.html

https://ria.ru/20230710/rasselenie-1883389860.html

тула

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тула, алексей дюмин, медучреждения