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В Израиле в районе Голанских высот прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 24.10.2023
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20:23 24.10.2023 (обновлено: 20:37 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/trevoga-1905031226.html
В Израиле в районе Голанских высот прозвучала воздушная тревога
В Израиле в районе Голанских высот прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 24.10.2023
В Израиле в районе Голанских высот прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали вечером во вторник в районе Голанских высот, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T20:23
2023-10-24T20:37
в мире
голанские высоты
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали вечером во вторник в районе Голанских высот, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале."Сирены прозвучали в районе Голанских высот", - говорится в сообщении израильской армии.До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. В марте 2019 года являвшийся тогда президентом США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/otstavka-1905020897.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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в мире, голанские высоты, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, россия, владимир путин, оон, дональд трамп
В мире, Голанские высоты, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Россия, Владимир Путин, ООН, Дональд Трамп
В Израиле в районе Голанских высот прозвучала воздушная тревога

Израильская армия сообщила о воздушной тревоге в районе Голанских высот

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкУлица поселения Бейт-Джинн
Улица поселения Бейт-Джинн - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Улица поселения Бейт-Джинн. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали вечером во вторник в районе Голанских высот, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале.
"Сирены прозвучали в районе Голанских высот", - говорится в сообщении израильской армии.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. В марте 2019 года являвшийся тогда президентом США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Заседание ООН - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Постпред Израиля в ООН призвал Гутерреша уйти в отставку
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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В миреГоланские высотыИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСРоссияВладимир ПутинООНДональд Трамп
 
 
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