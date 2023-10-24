https://ria.ru/20231024/trevoga-1904822641.html
Воздушная тревога звучит в Черкасской и Винницкой областях Украины
Воздушная тревога звучит в Черкасской и Винницкой областях Украины - РИА Новости, 24.10.2023
Воздушная тревога звучит в Черкасской и Винницкой областях Украины
Воздушная тревога звучит в Черкасской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T00:46
2023-10-24T00:46
2023-10-24T00:46
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черкасской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал воздушной тревоги прозвучал в 23.16 в Черкасской области, а через 24 минуты - в Винницкой. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904507829.html
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в мире, украина, черкасская область, винницкая область, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Черкасская область, Винницкая область, Вооруженные силы РФ
Воздушная тревога звучит в Черкасской и Винницкой областях Украины
Воздушная тревога звучит в Черкасской и Винницкой областях Украины