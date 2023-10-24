https://ria.ru/20231024/transport-1904851766.html

В Красноярском крае начали создавать транспортно-логистическое кольцо

В Красноярском крае начали создавать транспортно-логистическое кольцо - РИА Новости, 24.10.2023

В Красноярском крае начали создавать транспортно-логистическое кольцо

Реализация проекта по строительству транспортно-логистического кольца (ТЛК) началась в Красноярском крае, в перспективе ключевые транспортно-логистические точки РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:49

2023-10-24T09:49

2023-10-24T09:49

красноярский край

красноярск

китай

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Реализация проекта по строительству транспортно-логистического кольца (ТЛК) началась в Красноярском крае, в перспективе ключевые транспортно-логистические точки региона будут соединены сетью автомобильных и железных дорог, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Реализация проекта ТЛК позволит создать единую открытую транспортно-логистическую систему, увеличить сбыт продукции АПК и объем перевозок, создать сервисную инфраструктуру вокруг узлов, привлечь инвестиции в территории, исключить из цепочки "производитель – покупатель" недобросовестных посредников", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый узел начали строить на Северном шоссе в Красноярске. Здесь построен терминал, оснащенный грузоподъемными машинами и механизмами, приобретен современный козловой кран и контейнерный фонд, обеспечены железнодорожные пути, организованы погрузочно-разгрузочные работы. Проект получил поддержку краевых властей. Это позволило создать альтернативные мощности для формирования железнодорожных составов на путях компании. А также решить проблемы сбыта продукции, с которыми сталкивались местные сельхозтоваропроизводители. Первый зерновой поезд с 65 вагонами рапса пойдет в Китай уже на этой неделе. По данным пресс-службы, четыре аналогичных узла создадут на западе, востоке и юге края. В каждом будут организованы железнодорожные пути, тупики, площади под хранение, загрузку и выгрузку, транспорт и техника для обеспечения автомобильных и контейнерных перевозок. Во время визита на стройплощадку губернатор Красноярского края Михаил Котюков сказал, что "инфраструктура таких логистических центров дает нашим предприятиям возможность отгружать продукцию, а также обеспечивать поставки в Красноярский край того, что необходимо красноярцам". "Второй немаловажный плюс – это социальная ответственность такого бизнеса. Создаются новые рабочие места с серьезным уровнем заработной платы, социальным пакетом, гарантиями, они крайне необходимы, особенно в тех территориях, где планируется развивать эту инфраструктуру", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20231020/gazifikatsiya-1904181552.html

https://ria.ru/20231012/aeroport-1902362192.html

красноярский край

красноярск

китай

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноярский край, красноярск, китай, михаил котюков