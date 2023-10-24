Рейтинг@Mail.ru
Трамп резко высказался о действиях Байдена по Украине и Израилю - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 24.10.2023 (обновлено: 01:43 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/tramp-1904819850.html
Трамп резко высказался о действиях Байдена по Украине и Израилю
Трамп резко высказался о действиях Байдена по Украине и Израилю - РИА Новости, 24.10.2023
Трамп резко высказался о действиях Байдена по Украине и Израилю
Бывший президент США Дональд Трамп назвал подходы своего преемника Джо Байдена к обострению в Израиле и кризису вокруг Украины "безумием разжигателя войны". РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T00:04
2023-10-24T01:43
в мире
израиль
украина
сша
дональд трамп
кевин маккарти
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc7f9d8beca65c56b1857f71f3566305.jpg
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал подходы своего преемника Джо Байдена к обострению в Израиле и кризису вокруг Украины "безумием разжигателя войны". "Речь Джо Байдена была гротескным предательством Израиля и вводящим в замешательство беспорядочным безумием разжигателя войны, у которого Америка на последнем месте", - сказал Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. Как заявил Трамп, нынешний президент США выступил перед американцами со словами о том, что если они хотят поддержать Израиль, "нужно дать безграничный чек на прокси-войну на Украине". "Продажный Джо Байден выступил с одной из самых опасных и вводящих в заблуждение речей, которые когда-либо произносились из Овального кабинета. Это было катастрофой. Не только само выступление, слова были плохими", - заявил он.В минувший четверг Байден выступил с обращением к нации по ситуации в Израиле и на Украине. В пятницу Белый дом сообщил, что президент США запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине, предложив выделить им более 75 миллиардов долларов. Из этих средств на поддержку Киева президент США потребовал направить 61 миллиард. При этом законодатели пока не могут рассмотреть запрос, поскольку палата представителей не функционирует полноценно в отсутствие спикера после отставки занимавшего этот пост Кевина Маккарти 3 октября.
https://ria.ru/20231023/bayden-1904817389.html
израиль
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ad58c08b3b55f1b976eb6c973191116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, украина, сша, дональд трамп, кевин маккарти, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден
В мире, Израиль, Украина, США, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден
Трамп резко высказался о действиях Байдена по Украине и Израилю

Трамп назвал подходы Байдена к Украине и Израилю "безумием разжигателя войны"

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал подходы своего преемника Джо Байдена к обострению в Израиле и кризису вокруг Украины "безумием разжигателя войны".
«
"Речь Джо Байдена была гротескным предательством Израиля и вводящим в замешательство беспорядочным безумием разжигателя войны, у которого Америка на последнем месте", - сказал Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир.
Как заявил Трамп, нынешний президент США выступил перед американцами со словами о том, что если они хотят поддержать Израиль, "нужно дать безграничный чек на прокси-войну на Украине".
"Продажный Джо Байден выступил с одной из самых опасных и вводящих в заблуждение речей, которые когда-либо произносились из Овального кабинета. Это было катастрофой. Не только само выступление, слова были плохими", - заявил он.
В минувший четверг Байден выступил с обращением к нации по ситуации в Израиле и на Украине. В пятницу Белый дом сообщил, что президент США запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине, предложив выделить им более 75 миллиардов долларов. Из этих средств на поддержку Киева президент США потребовал направить 61 миллиард. При этом законодатели пока не могут рассмотреть запрос, поскольку палата представителей не функционирует полноценно в отсутствие спикера после отставки занимавшего этот пост Кевина Маккарти 3 октября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В США отреагировали на выступление Байдена по Украине и Израилю
23 октября, 23:29
 
В миреИзраильУкраинаСШАДональд ТрампКевин МаккартиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала