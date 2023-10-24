https://ria.ru/20231024/tramp-1904819850.html

Трамп резко высказался о действиях Байдена по Украине и Израилю

Трамп резко высказался о действиях Байдена по Украине и Израилю - РИА Новости, 24.10.2023

Трамп резко высказался о действиях Байдена по Украине и Израилю

Бывший президент США Дональд Трамп назвал подходы своего преемника Джо Байдена к обострению в Израиле и кризису вокруг Украины "безумием разжигателя войны". РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T00:04

2023-10-24T00:04

2023-10-24T01:43

в мире

израиль

украина

сша

дональд трамп

кевин маккарти

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал подходы своего преемника Джо Байдена к обострению в Израиле и кризису вокруг Украины "безумием разжигателя войны". "Речь Джо Байдена была гротескным предательством Израиля и вводящим в замешательство беспорядочным безумием разжигателя войны, у которого Америка на последнем месте", - сказал Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. Как заявил Трамп, нынешний президент США выступил перед американцами со словами о том, что если они хотят поддержать Израиль, "нужно дать безграничный чек на прокси-войну на Украине". "Продажный Джо Байден выступил с одной из самых опасных и вводящих в заблуждение речей, которые когда-либо произносились из Овального кабинета. Это было катастрофой. Не только само выступление, слова были плохими", - заявил он.В минувший четверг Байден выступил с обращением к нации по ситуации в Израиле и на Украине. В пятницу Белый дом сообщил, что президент США запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине, предложив выделить им более 75 миллиардов долларов. Из этих средств на поддержку Киева президент США потребовал направить 61 миллиард. При этом законодатели пока не могут рассмотреть запрос, поскольку палата представителей не функционирует полноценно в отсутствие спикера после отставки занимавшего этот пост Кевина Маккарти 3 октября.

https://ria.ru/20231023/bayden-1904817389.html

израиль

украина

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в мире, израиль, украина, сша, дональд трамп, кевин маккарти, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден