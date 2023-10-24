В Тобольске возрождают Александровский сад у императорской часовни
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Первая очередь реконструкции Александровского сада в Тобольске будет сдана 30 ноября, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
По словам Моора, во второй половине XIX века на Плацпарадной площади в Тобольске построили часовню в память об императоре Александре II. Вскоре здесь появился сад. Он стал у горожан любимым местом для прогулок. Сегодня общественное пространство возрождается.
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"В саду кипит работа – идет благоустройство территории, реконструкция объектов, строится Александровская галерея. В новогодние праздники откроется резиденция Деда Мороза. Ещё один отличный повод посетить Тобольск всей семьей. Первую очередь проекта планируем сдать к 30 ноября", - сообщил Александр Моор.
Реконструкция знакового исторического места идет в рамках программы "Тобольск настоящий", которая совместно реализуют правительство области, администрация Тобольска и компания "Сибур".
В Telegram-канале "Тобольск настоящий" отмечается, что разговоры о преображении сада велись давно, работы были начаты этим летом. Первая очередь благоустройства предполагает обустройство прогулочных зон, фонтана, детских площадок, зоны для занятия спортом, газоны и озеленение, "впереди — археологическое окно, через которое мы сможем заглянуть в прошлое, и улучшение прилегающей территории".