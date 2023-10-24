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В Тобольске возрождают Александровский сад у императорской часовни - РИА Новости, 24.10.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
19:57 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/tobolsk-1905027871.html
В Тобольске возрождают Александровский сад у императорской часовни
В Тобольске возрождают Александровский сад у императорской часовни - РИА Новости, 24.10.2023
В Тобольске возрождают Александровский сад у императорской часовни
Первая очередь реконструкции Александровского сада в Тобольске будет сдана 30 ноября, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T19:57
2023-10-24T19:57
тюменская область
общество
тобольск
тюменская область
александр моор
александр i
дед мороз
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ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Первая очередь реконструкции Александровского сада в Тобольске будет сдана 30 ноября, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. По словам Моора, во второй половине XIX века на Плацпарадной площади в Тобольске построили часовню в память об императоре Александре II. Вскоре здесь появился сад. Он стал у горожан любимым местом для прогулок. Сегодня общественное пространство возрождается. "В саду кипит работа – идет благоустройство территории, реконструкция объектов, строится Александровская галерея. В новогодние праздники откроется резиденция Деда Мороза. Ещё один отличный повод посетить Тобольск всей семьей. Первую очередь проекта планируем сдать к 30 ноября", - сообщил Александр Моор. Реконструкция знакового исторического места идет в рамках программы "Тобольск настоящий", которая совместно реализуют правительство области, администрация Тобольска и компания "Сибур". В Telegram-канале "Тобольск настоящий" отмечается, что разговоры о преображении сада велись давно, работы были начаты этим летом. Первая очередь благоустройства предполагает обустройство прогулочных зон, фонтана, детских площадок, зоны для занятия спортом, газоны и озеленение, "впереди — археологическое окно, через которое мы сможем заглянуть в прошлое, и улучшение прилегающей территории".
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общество, тобольск, тюменская область, александр моор, александр i, дед мороз, сибур холдинг
Тюменская область, Общество, Тобольск, Тюменская область, Александр Моор, Александр I, Дед Мороз, Сибур Холдинг

В Тобольске возрождают Александровский сад у императорской часовни

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Первая очередь реконструкции Александровского сада в Тобольске будет сдана 30 ноября, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
По словам Моора, во второй половине XIX века на Плацпарадной площади в Тобольске построили часовню в память об императоре Александре II. Вскоре здесь появился сад. Он стал у горожан любимым местом для прогулок. Сегодня общественное пространство возрождается.
«
"В саду кипит работа – идет благоустройство территории, реконструкция объектов, строится Александровская галерея. В новогодние праздники откроется резиденция Деда Мороза. Ещё один отличный повод посетить Тобольск всей семьей. Первую очередь проекта планируем сдать к 30 ноября", - сообщил Александр Моор.
Реконструкция знакового исторического места идет в рамках программы "Тобольск настоящий", которая совместно реализуют правительство области, администрация Тобольска и компания "Сибур".
В Telegram-канале "Тобольск настоящий" отмечается, что разговоры о преображении сада велись давно, работы были начаты этим летом. Первая очередь благоустройства предполагает обустройство прогулочных зон, фонтана, детских площадок, зоны для занятия спортом, газоны и озеленение, "впереди — археологическое окно, через которое мы сможем заглянуть в прошлое, и улучшение прилегающей территории".
 
Тюменская областьОбществоТобольскТюменская областьАлександр МоорАлександр IДед МорозСибур Холдинг
 
 
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