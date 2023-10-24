https://ria.ru/20231024/tobolsk-1905027871.html

В Тобольске возрождают Александровский сад у императорской часовни

В Тобольске возрождают Александровский сад у императорской часовни - РИА Новости, 24.10.2023

В Тобольске возрождают Александровский сад у императорской часовни

Первая очередь реконструкции Александровского сада в Тобольске будет сдана 30 ноября, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:57

2023-10-24T19:57

2023-10-24T19:57

тюменская область

общество

тобольск

тюменская область

александр моор

александр i

дед мороз

сибур холдинг

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ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Первая очередь реконструкции Александровского сада в Тобольске будет сдана 30 ноября, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. По словам Моора, во второй половине XIX века на Плацпарадной площади в Тобольске построили часовню в память об императоре Александре II. Вскоре здесь появился сад. Он стал у горожан любимым местом для прогулок. Сегодня общественное пространство возрождается. "В саду кипит работа – идет благоустройство территории, реконструкция объектов, строится Александровская галерея. В новогодние праздники откроется резиденция Деда Мороза. Ещё один отличный повод посетить Тобольск всей семьей. Первую очередь проекта планируем сдать к 30 ноября", - сообщил Александр Моор. Реконструкция знакового исторического места идет в рамках программы "Тобольск настоящий", которая совместно реализуют правительство области, администрация Тобольска и компания "Сибур". В Telegram-канале "Тобольск настоящий" отмечается, что разговоры о преображении сада велись давно, работы были начаты этим летом. Первая очередь благоустройства предполагает обустройство прогулочных зон, фонтана, детских площадок, зоны для занятия спортом, газоны и озеленение, "впереди — археологическое окно, через которое мы сможем заглянуть в прошлое, и улучшение прилегающей территории".

тобольск

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тобольск, тюменская область, александр моор, александр i, дед мороз, сибур холдинг