"Самое время". В США раскрыли горькую для Украины правду о России
Hartford Courant: Украине нужно признать потерю территорий и начать переговоры
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПостер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России
Постер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украине пора смириться с потерей территорий и начать переговоры с Россией, пока еще не стало поздно, написал обозреватель Hartford Courant Тед Уэлш.
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"Отказ от <…> территорий стал бы горькой пилюлей, которую пришлось бы проглотить Украине. Многие из этих территорий русскоязычные, и на них проживает большое количество сторонников России", — отметил он.
Что касается Крыма, Запад "уже давно спокойно смирился с его судьбой как российской территории", предположил журналист.
По мнению Уэлша, более благоприятного момента для начала переговоров между Россией и Украиной уже не предвидится.
"Сейчас самое время действовать", — заявил он.
Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Киеву, если он хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.