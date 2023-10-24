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"Самое время". В США раскрыли горькую для Украины правду о России - РИА Новости, 24.10.2023
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01:40 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/territorii-1904824944.html
"Самое время". В США раскрыли горькую для Украины правду о России
"Самое время". В США раскрыли горькую для Украины правду о России - РИА Новости, 24.10.2023
"Самое время". В США раскрыли горькую для Украины правду о России
Украине пора смириться с потерей территорий и начать переговоры с Россией, пока еще не стало поздно, написал обозреватель Hartford Courant Тед Уэлш. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T01:40
2023-10-24T01:40
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украине пора смириться с потерей территорий и начать переговоры с Россией, пока еще не стало поздно, написал обозреватель Hartford Courant Тед Уэлш.&quot;Отказ от &lt;…&gt; территорий стал бы горькой пилюлей, которую пришлось бы проглотить Украине. Многие из этих территорий русскоязычные, и на них проживает большое количество сторонников России&quot;, — отметил он.Что касается Крыма, Запад "уже давно спокойно смирился с его судьбой как российской территории", предположил журналист.По мнению Уэлша, более благоприятного момента для начала переговоров между Россией и Украиной уже не предвидится."Сейчас самое время действовать", — заявил он.Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Киеву, если он хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР стали российскими субъектами по итогам проведенного в сентябре 2022 года плебисцита.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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в мире, сша, украина, россия
В мире, США, Украина, Россия
"Самое время". В США раскрыли горькую для Украины правду о России

Hartford Courant: Украине нужно признать потерю территорий и начать переговоры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПостер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России
Постер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Постер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украине пора смириться с потерей территорий и начать переговоры с Россией, пока еще не стало поздно, написал обозреватель Hartford Courant Тед Уэлш.
«

"Отказ от <…> территорий стал бы горькой пилюлей, которую пришлось бы проглотить Украине. Многие из этих территорий русскоязычные, и на них проживает большое количество сторонников России", — отметил он.

Что касается Крыма, Запад "уже давно спокойно смирился с его судьбой как российской территории", предположил журналист.
По мнению Уэлша, более благоприятного момента для начала переговоров между Россией и Украиной уже не предвидится.
"Сейчас самое время действовать", — заявил он.
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Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Киеву, если он хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР стали российскими субъектами по итогам проведенного в сентябре 2022 года плебисцита.
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