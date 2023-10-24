https://ria.ru/20231024/territorii-1904824944.html

"Самое время". В США раскрыли горькую для Украины правду о России

"Самое время". В США раскрыли горькую для Украины правду о России - РИА Новости, 24.10.2023

"Самое время". В США раскрыли горькую для Украины правду о России

Украине пора смириться с потерей территорий и начать переговоры с Россией, пока еще не стало поздно, написал обозреватель Hartford Courant Тед Уэлш. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T01:40

2023-10-24T01:40

2023-10-24T01:40

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украине пора смириться с потерей территорий и начать переговоры с Россией, пока еще не стало поздно, написал обозреватель Hartford Courant Тед Уэлш."Отказ от <…> территорий стал бы горькой пилюлей, которую пришлось бы проглотить Украине. Многие из этих территорий русскоязычные, и на них проживает большое количество сторонников России", — отметил он.Что касается Крыма, Запад "уже давно спокойно смирился с его судьбой как российской территории", предположил журналист.По мнению Уэлша, более благоприятного момента для начала переговоров между Россией и Украиной уже не предвидится."Сейчас самое время действовать", — заявил он.Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Киеву, если он хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР стали российскими субъектами по итогам проведенного в сентябре 2022 года плебисцита.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900742377.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, россия