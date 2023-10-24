Рейтинг@Mail.ru
В Германии предотвратили теракт на произраильской демонстрации - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/terakt-1905034333.html
В Германии предотвратили теракт на произраильской демонстрации
В Германии предотвратили теракт на произраильской демонстрации - РИА Новости, 24.10.2023
В Германии предотвратили теракт на произраильской демонстрации
В немецком городе Дуйсбурге задержан подозреваемый в подготовке теракта, якобы планировавший на грузовике протаранить произраильскую демонстрацию, сообщает... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T20:45
2023-10-24T20:45
израиль
хамас
оон
дуйсбург
германия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905031929_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_378f0def4db1c37d2a8481d50bc3bcbd.jpg
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. В немецком городе Дуйсбурге задержан подозреваемый в подготовке теракта, якобы планировавший на грузовике протаранить произраильскую демонстрацию, сообщает издание Bild со ссылкой на данные органов госбезпасности. Как пишет газета без указания точной даты и времени, в Дуйсбурге в ходе штурма и обыска квартиры задержан проживающий в ней Тарик С. Придерживающийся исламистских взглядов мужчина подозревается в подготовке теракта против одной из запланированных произраильских демонстраций в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Отмечается, что задержание прошло по наводке иностранных спецслужб, обративших внимание на переписку исламиста в различных чатах, где тот делился планами "стать мучеником". Для большего количества жертв мужчина якобы намеревался протаранить толпу грузовиком. Со ссылкой на документ Федерального ведомства уголовной полиции Германии издание также сообщает, что несостоявшийся террорист "вдохновлялся" недавним терактом в Брюсселе. На прошлой неделе подозреваемый 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд расстрелял из автоматического оружия в Брюсселе трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них скончались, один получил ранения. Власти признали случившееся терактом. 19 декабря 2016 года в центре Берлина грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки и совершил наезд на толпу. В результате наезда погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России). Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231018/gaz-1903486032.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
израиль
дуйсбург
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905031929_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_c777448214f62b6a4ed9f8ec3de590f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, хамас, оон, дуйсбург, германия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, ХАМАС, ООН, Дуйсбург, Германия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Германии предотвратили теракт на произраильской демонстрации

Bild: в ФРГ предотвратили теракт с наездом грузовика на произраильскую акцию

© AFP 2023 / Ina Fassbender Демонстранты в поддержку Израиля в Дуйсбурге, Германия
Демонстранты в поддержку Израиля в Дуйсбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Демонстранты в поддержку Израиля в Дуйсбурге, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. В немецком городе Дуйсбурге задержан подозреваемый в подготовке теракта, якобы планировавший на грузовике протаранить произраильскую демонстрацию, сообщает издание Bild со ссылкой на данные органов госбезпасности.
Как пишет газета без указания точной даты и времени, в Дуйсбурге в ходе штурма и обыска квартиры задержан проживающий в ней Тарик С. Придерживающийся исламистских взглядов мужчина подозревается в подготовке теракта против одной из запланированных произраильских демонстраций в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
Отмечается, что задержание прошло по наводке иностранных спецслужб, обративших внимание на переписку исламиста в различных чатах, где тот делился планами "стать мучеником". Для большего количества жертв мужчина якобы намеревался протаранить толпу грузовиком. Со ссылкой на документ Федерального ведомства уголовной полиции Германии издание также сообщает, что несостоявшийся террорист "вдохновлялся" недавним терактом в Брюсселе.
На прошлой неделе подозреваемый 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд расстрелял из автоматического оружия в Брюсселе трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них скончались, один получил ранения. Власти признали случившееся терактом. 19 декабря 2016 года в центре Берлина грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки и совершил наезд на толпу. В результате наезда погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России).
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Применение слезоточивого газа во время акции у израильского консульства в Стамбуле. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Полиция в Стамбуле применила газ на акции у консульства Израиля
18 октября, 00:57
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
ИзраильХАМАСООНДуйсбургГерманияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала