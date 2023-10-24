https://ria.ru/20231024/terakt-1905034333.html

В Германии предотвратили теракт на произраильской демонстрации

В Германии предотвратили теракт на произраильской демонстрации - РИА Новости, 24.10.2023

В Германии предотвратили теракт на произраильской демонстрации

В немецком городе Дуйсбурге задержан подозреваемый в подготовке теракта, якобы планировавший на грузовике протаранить произраильскую демонстрацию, сообщает... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T20:45

2023-10-24T20:45

2023-10-24T20:45

израиль

хамас

оон

дуйсбург

германия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. В немецком городе Дуйсбурге задержан подозреваемый в подготовке теракта, якобы планировавший на грузовике протаранить произраильскую демонстрацию, сообщает издание Bild со ссылкой на данные органов госбезпасности. Как пишет газета без указания точной даты и времени, в Дуйсбурге в ходе штурма и обыска квартиры задержан проживающий в ней Тарик С. Придерживающийся исламистских взглядов мужчина подозревается в подготовке теракта против одной из запланированных произраильских демонстраций в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Отмечается, что задержание прошло по наводке иностранных спецслужб, обративших внимание на переписку исламиста в различных чатах, где тот делился планами "стать мучеником". Для большего количества жертв мужчина якобы намеревался протаранить толпу грузовиком. Со ссылкой на документ Федерального ведомства уголовной полиции Германии издание также сообщает, что несостоявшийся террорист "вдохновлялся" недавним терактом в Брюсселе. На прошлой неделе подозреваемый 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд расстрелял из автоматического оружия в Брюсселе трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них скончались, один получил ранения. Власти признали случившееся терактом. 19 декабря 2016 года в центре Берлина грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки и совершил наезд на толпу. В результате наезда погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России). Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231018/gaz-1903486032.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

израиль

дуйсбург

германия

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израиль, хамас, оон, дуйсбург, германия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году