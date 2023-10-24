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Немецкое ТВ прервало прямой эфир с премьером Украины и Шольцем ради Макрона - РИА Новости, 24.10.2023
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14:55 24.10.2023 (обновлено: 16:11 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/televidenie-1904940430.html
Немецкое ТВ прервало прямой эфир с премьером Украины и Шольцем ради Макрона
Немецкое ТВ прервало прямой эфир с премьером Украины и Шольцем ради Макрона - РИА Новости, 24.10.2023
Немецкое ТВ прервало прямой эфир с премьером Украины и Шольцем ради Макрона
Немецкий телеканал Phoenix прервал прямой эфир германо-украинского экономического форума, где выступал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и ждал очереди... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:55
2023-10-24T16:11
в мире
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германия
израиль
эммануэль макрон
денис шмыгаль
олаф шольц
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БЕРЛИН, 24 окт — РИА Новости. Немецкий телеканал Phoenix прервал прямой эфир германо-украинского экономического форума, где выступал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и ждал очереди канцлер ФРГ Олаф Шольц, ради пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона в Израиле.&quot;Дамы и господа, мы отключаемся, так как параллельно в прямом эфире началась пресс-конференция Эммануэля Макрона и (премьера Израиля. — Прим. ред.) Биньямина Нетаньяху в Израиле. Мы с удовольствием на нее переключимся&quot;, — сообщил телеведущий.После анонса телеканал на полуслове прервал речь Шмыгаля, который рассказывал о таможенной реформе на Украине и желании Киева в этом отношении интегрироваться в ЕС. Запланированное выступление канцлера Германии, присутствовавшего на форуме, так и не пустили в эфир. Позднее оборванное видео загрузили на сайт телеканала с пометкой "речь Шольца и Шмыгаля". Ознакомиться с полным выступлением главы немецкого правительства телезрители могли лишь на частном канале N-tv.Phoenix контролируют государственные телевизионные холдинги ARD и ZDF.
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в мире, украина, германия, израиль, эммануэль макрон, денис шмыгаль, олаф шольц, евросоюз, ard
В мире, Украина, Германия, Израиль, Эммануэль Макрон, Денис Шмыгаль, Олаф Шольц, Евросоюз, ARD
Немецкое ТВ прервало прямой эфир с премьером Украины и Шольцем ради Макрона

Немецкое ТВ прервало эфир с премьером Украины и Шольцем ради Макрона в Израиле

© Depositphotos.com / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Depositphotos.com / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 окт — РИА Новости. Немецкий телеканал Phoenix прервал прямой эфир германо-украинского экономического форума, где выступал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и ждал очереди канцлер ФРГ Олаф Шольц, ради пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона в Израиле.
«

"Дамы и господа, мы отключаемся, так как параллельно в прямом эфире началась пресс-конференция Эммануэля Макрона и (премьера Израиля. — Прим. ред.) Биньямина Нетаньяху в Израиле. Мы с удовольствием на нее переключимся", — сообщил телеведущий.

После анонса телеканал на полуслове прервал речь Шмыгаля, который рассказывал о таможенной реформе на Украине и желании Киева в этом отношении интегрироваться в ЕС.
Запланированное выступление канцлера Германии, присутствовавшего на форуме, так и не пустили в эфир. Позднее оборванное видео загрузили на сайт телеканала с пометкой "речь Шольца и Шмыгаля". Ознакомиться с полным выступлением главы немецкого правительства телезрители могли лишь на частном канале N-tv.
Phoenix контролируют государственные телевизионные холдинги ARD и ZDF.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
"Второй раз". Немцы поставили Шольца на место после резких слов о Путине
19 октября, 17:52
 
В миреУкраинаГерманияИзраильЭммануэль МакронДенис ШмыгальОлаф ШольцЕвросоюзARD
 
 
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