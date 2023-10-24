https://ria.ru/20231024/televidenie-1904940430.html

Немецкое ТВ прервало прямой эфир с премьером Украины и Шольцем ради Макрона

Немецкое ТВ прервало прямой эфир с премьером Украины и Шольцем ради Макрона - РИА Новости, 24.10.2023

Немецкое ТВ прервало прямой эфир с премьером Украины и Шольцем ради Макрона

Немецкий телеканал Phoenix прервал прямой эфир германо-украинского экономического форума, где выступал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и ждал очереди... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:55

2023-10-24T14:55

2023-10-24T16:11

в мире

украина

германия

израиль

эммануэль макрон

денис шмыгаль

олаф шольц

евросоюз

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БЕРЛИН, 24 окт — РИА Новости. Немецкий телеканал Phoenix прервал прямой эфир германо-украинского экономического форума, где выступал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и ждал очереди канцлер ФРГ Олаф Шольц, ради пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона в Израиле."Дамы и господа, мы отключаемся, так как параллельно в прямом эфире началась пресс-конференция Эммануэля Макрона и (премьера Израиля. — Прим. ред.) Биньямина Нетаньяху в Израиле. Мы с удовольствием на нее переключимся", — сообщил телеведущий.После анонса телеканал на полуслове прервал речь Шмыгаля, который рассказывал о таможенной реформе на Украине и желании Киева в этом отношении интегрироваться в ЕС. Запланированное выступление канцлера Германии, присутствовавшего на форуме, так и не пустили в эфир. Позднее оборванное видео загрузили на сайт телеканала с пометкой "речь Шольца и Шмыгаля". Ознакомиться с полным выступлением главы немецкого правительства телезрители могли лишь на частном канале N-tv.Phoenix контролируют государственные телевизионные холдинги ARD и ZDF.

https://ria.ru/20231019/sholts-1903915190.html

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в мире, украина, германия, израиль, эммануэль макрон, денис шмыгаль, олаф шольц, евросоюз, ard