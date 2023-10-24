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В ГД внесут проект об использовании телефонов в школах только для обучения - РИА Новости, 24.10.2023
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17:30 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/telefony-1904989628.html
В ГД внесут проект об использовании телефонов в школах только для обучения
В ГД внесут проект об использовании телефонов в школах только для обучения - РИА Новости, 24.10.2023
В ГД внесут проект об использовании телефонов в школах только для обучения
В Госдуму внесут законопроект, разрешающий пользоваться телефонами в школах только в образовательных целях и ситуациях, касающихся жизни и здоровья детей, на... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:30
2023-10-24T17:30
ольга казакова
госдума рф
национальная родительская ассоциация
образование - общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, разрешающий пользоваться телефонами в школах только в образовательных целях и ситуациях, касающихся жизни и здоровья детей, на этой неделе, заявила РИА Новости председатель комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. "На этой неделе внесем в Государственную Думу закон, регулирующий использование телефонов во время уроков... Она (норма - ред.) не о запрете, а о регулировании использования телефонов на уроке. Остается возможность пользоваться телефонами исключительно в случаях, когда это нужно учителю для образовательного процесса, а также в ситуациях, касающихся жизни и здоровья детей", - сказала Казакова. По ее словам, комитет по просвещению уже проработал этот вопрос с учителями, в том числе и в регионах, в рамках Всероссийского форума классных руководителей, куда съехались педагоги со всей страны, с родительскими объединениями, например, Национальной родительской ассоциацией, Союзом отцов, с уполномоченным по правам ребенка РФ. "В результате вышли на норму, которую поддержали все", - сказала она.
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ольга казакова, госдума рф, национальная родительская ассоциация, образование - общество
Ольга Казакова, Госдума РФ, Национальная родительская ассоциация, Образование - Общество
В ГД внесут проект об использовании телефонов в школах только для обучения

В Госдуму внесут проект об использовании телефонов в школах только для обучения

© iStock.com / Geber86Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / Geber86
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, разрешающий пользоваться телефонами в школах только в образовательных целях и ситуациях, касающихся жизни и здоровья детей, на этой неделе, заявила РИА Новости председатель комитета ГД по просвещению Ольга Казакова.
"На этой неделе внесем в Государственную Думу закон, регулирующий использование телефонов во время уроков... Она (норма - ред.) не о запрете, а о регулировании использования телефонов на уроке. Остается возможность пользоваться телефонами исключительно в случаях, когда это нужно учителю для образовательного процесса, а также в ситуациях, касающихся жизни и здоровья детей", - сказала Казакова.
По ее словам, комитет по просвещению уже проработал этот вопрос с учителями, в том числе и в регионах, в рамках Всероссийского форума классных руководителей, куда съехались педагоги со всей страны, с родительскими объединениями, например, Национальной родительской ассоциацией, Союзом отцов, с уполномоченным по правам ребенка РФ.
"В результате вышли на норму, которую поддержали все", - сказала она.
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Ольга КазаковаГосдума РФНациональная родительская ассоциацияОбразование - Общество
 
 
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