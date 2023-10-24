https://ria.ru/20231024/telefony-1904989628.html

В ГД внесут проект об использовании телефонов в школах только для обучения

В ГД внесут проект об использовании телефонов в школах только для обучения - РИА Новости, 24.10.2023

В ГД внесут проект об использовании телефонов в школах только для обучения

В Госдуму внесут законопроект, разрешающий пользоваться телефонами в школах только в образовательных целях и ситуациях, касающихся жизни и здоровья детей, на... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:30

2023-10-24T17:30

2023-10-24T17:30

ольга казакова

госдума рф

национальная родительская ассоциация

образование - общество

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, разрешающий пользоваться телефонами в школах только в образовательных целях и ситуациях, касающихся жизни и здоровья детей, на этой неделе, заявила РИА Новости председатель комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. "На этой неделе внесем в Государственную Думу закон, регулирующий использование телефонов во время уроков... Она (норма - ред.) не о запрете, а о регулировании использования телефонов на уроке. Остается возможность пользоваться телефонами исключительно в случаях, когда это нужно учителю для образовательного процесса, а также в ситуациях, касающихся жизни и здоровья детей", - сказала Казакова. По ее словам, комитет по просвещению уже проработал этот вопрос с учителями, в том числе и в регионах, в рамках Всероссийского форума классных руководителей, куда съехались педагоги со всей страны, с родительскими объединениями, например, Национальной родительской ассоциацией, Союзом отцов, с уполномоченным по правам ребенка РФ. "В результате вышли на норму, которую поддержали все", - сказала она.

https://ria.ru/20231023/vkontakte-1904609056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга казакова, госдума рф, национальная родительская ассоциация, образование - общество