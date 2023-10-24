https://ria.ru/20231024/tela-1905016697.html

В Израиле еще не опознали тела почти половины погибших после нападений

В Израиле еще не опознали тела почти половины погибших после нападений - РИА Новости, 24.10.2023

В Израиле еще не опознали тела почти половины погибших после нападений

Около половины тел людей, убитых во время нападений ХАМАС на Израиль 7 октября, в том числе детей, до сих пор не опознаны, говорится в заявлении, опубликованном РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:57

2023-10-24T18:57

2023-10-24T18:57

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ЖЕНЕВА, 24 окт - РИА Новости. Около половины тел людей, убитых во время нападений ХАМАС на Израиль 7 октября, в том числе детей, до сих пор не опознаны, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Врачи и судебно-медицинские эксперты всё еще работают над опознанием тел. Все они завернуты в пластиковые пакеты. Очевидно, что здесь есть тела взрослых и детей, но подавляющее большинство мешков деформированы. Несмотря на то, что в Израиле работают одни из лучших судебных медиков в мире, на данный момент только 700 - едва ли половина из 1400 жертв - были положительно опознаны", - приводятся в документе слова представителя ВОЗ в Израиле Мишеля Тьерена. Также, по данным ВОЗ, на сегодняшний день в Израиле зарегистрировано восемь нападений на медицинские учреждения и машины скорой помощи, в результате которых погибло семь человек. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/udar-1904999903.html

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