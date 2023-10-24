https://ria.ru/20231024/svyaz-1904867316.html

Россияне в секторе Газа контактируют с дипмиссиями в Рамалле и Каире

Россияне в секторе Газа контактируют с дипмиссиями в Рамалле и Каире - РИА Новости, 24.10.2023

Россияне в секторе Газа контактируют с дипмиссиями в Рамалле и Каире

Российские граждане, которые находятся на территории сектора Газа, имеют связь с дипмиссиями РФ в Рамалле и Каире, заявил посол России в Израиле Анатолий... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:00

2023-10-24T11:00

2023-10-24T11:00

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

анатолий викторов

израиль

в мире

оон

россия

рамалла

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские граждане, которые находятся на территории сектора Газа, имеют связь с дипмиссиями РФ в Рамалле и Каире, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Связь, конечно, плохая, но она есть. Связываются с нашим представительством при Палестинской национальной автономии в Рамалле, связываются с нашим посольством в Каире", - сказал посол, отвечая на вопрос, имеют ли россияне, находящиеся в секторе Газа связь с дипмиссиями России. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, анатолий викторов, израиль, в мире, оон, россия, рамалла