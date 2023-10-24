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Кубанский атаман поблагодарил власти Адыгеи за поддержку участников СВО - РИА Новости, 24.10.2023
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Республика Адыгея
 
18:15 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/svo-1905004032.html
Кубанский атаман поблагодарил власти Адыгеи за поддержку участников СВО
Кубанский атаман поблагодарил власти Адыгеи за поддержку участников СВО - РИА Новости, 24.10.2023
Кубанский атаман поблагодарил власти Адыгеи за поддержку участников СВО
Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов поблагодарил власти Адыгеи за поддержку членов Майкопского отдела общества, участвующих в специальной... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:15
2023-10-24T18:15
республика адыгея
кубанское казачье войско
республика адыгея
сво
александр власов
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 24 окт - РИА Новости. Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов поблагодарил власти Адыгеи за поддержку членов Майкопского отдела общества, участвующих в специальной военной операции, и их семей, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и вице-губернатор Кубани, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов провели рабочую встречу, на которой обсудили совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также поддержке участников СВО и членов их семей. Кумпилов подчеркнул, что казачество играет значимую роль в общественной жизни Адыгеи, а атаман, в свою очередь, отметил, что выстроенная между двумя регионами система взаимодействия позволяет эффективно решать обозначенные главой государства приоритетные задачи, говорится в сообщении. "Хочу поблагодарить от имени казаков, призванных из Адыгеи в ходе частичной мобилизации, а также вступивших в Вооруженные силы России по контракту или в качестве добровольцев. В республике налажена работа по системной поддержке как военнослужащих, так и членов их семей. Благодаря этому у нас сформировано целое подразделение в артбригаде из жителей Адыгеи, казаков Майкопского отдела, которые мужественно и отважно выполняют боевые задачи", – приводит пресс-служба слова атамана Кубанского казачьего войска, прозвучавшие в ходе встречи. Кумпилов отметил, что в республике реализован весь комплекс федеральных и ряд региональных мер поддержки бойцов и их близких, республиканские власти находятся в постоянном контакте с командованием воинских формирований - все нужды солдат в обмундировании, снаряжении, а также предметах первой необходимости удовлетворяются с максимальной оперативностью. "Начиная с момента мобилизации, наши ребята – из Адыгеи и Краснодарского края – вместе проходили боевое слаживание, тренировались на полигонах. Мы не разделяем наших бойцов, помогаем и тем, и другим всем, чем только возможно", – цитируется Кумпилов. По данным республиканских властей, в казачьих обществах республики состоит почти четыре тысячи казаков. В минувшем году в Адыгее создан Союз казачьей молодежи, который на сегодняшний день насчитывает более 500 юношей и девушек. Ежегодно в республике проводится Межрегиональный фестиваль казачьей культуры.
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кубанское казачье войско, республика адыгея, сво, александр власов, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Кубанское казачье войско, Республика Адыгея, СВО, Александр Власов, Мурат Кумпилов

Кубанский атаман поблагодарил власти Адыгеи за поддержку участников СВО

© Фото : пресс-служба Главы Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время рабочей встречи с вице-губернатором Кубани, атаманом Кубанского казачьего войска Александром Власовым
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время рабочей встречи с вице-губернатором Кубани, атаманом Кубанского казачьего войска Александром Власовым - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время рабочей встречи с вице-губернатором Кубани, атаманом Кубанского казачьего войска Александром Власовым
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МАЙКОП, 24 окт - РИА Новости. Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов поблагодарил власти Адыгеи за поддержку членов Майкопского отдела общества, участвующих в специальной военной операции, и их семей, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и вице-губернатор Кубани, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов провели рабочую встречу, на которой обсудили совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также поддержке участников СВО и членов их семей.
Кумпилов подчеркнул, что казачество играет значимую роль в общественной жизни Адыгеи, а атаман, в свою очередь, отметил, что выстроенная между двумя регионами система взаимодействия позволяет эффективно решать обозначенные главой государства приоритетные задачи, говорится в сообщении.
"Хочу поблагодарить от имени казаков, призванных из Адыгеи в ходе частичной мобилизации, а также вступивших в Вооруженные силы России по контракту или в качестве добровольцев. В республике налажена работа по системной поддержке как военнослужащих, так и членов их семей. Благодаря этому у нас сформировано целое подразделение в артбригаде из жителей Адыгеи, казаков Майкопского отдела, которые мужественно и отважно выполняют боевые задачи", – приводит пресс-служба слова атамана Кубанского казачьего войска, прозвучавшие в ходе встречи.
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Кумпилов отметил, что в республике реализован весь комплекс федеральных и ряд региональных мер поддержки бойцов и их близких, республиканские власти находятся в постоянном контакте с командованием воинских формирований - все нужды солдат в обмундировании, снаряжении, а также предметах первой необходимости удовлетворяются с максимальной оперативностью.
"Начиная с момента мобилизации, наши ребята – из Адыгеи и Краснодарского края – вместе проходили боевое слаживание, тренировались на полигонах. Мы не разделяем наших бойцов, помогаем и тем, и другим всем, чем только возможно", – цитируется Кумпилов.
По данным республиканских властей, в казачьих обществах республики состоит почти четыре тысячи казаков. В минувшем году в Адыгее создан Союз казачьей молодежи, который на сегодняшний день насчитывает более 500 юношей и девушек. Ежегодно в республике проводится Межрегиональный фестиваль казачьей культуры.
 
Республика АдыгеяКубанское казачье войскоРеспублика АдыгеяСВОАлександр ВласовМурат Кумпилов
 
 
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