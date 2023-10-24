https://ria.ru/20231024/svo-1905004032.html

Кубанский атаман поблагодарил власти Адыгеи за поддержку участников СВО

Кубанский атаман поблагодарил власти Адыгеи за поддержку участников СВО - РИА Новости, 24.10.2023

Кубанский атаман поблагодарил власти Адыгеи за поддержку участников СВО

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов поблагодарил власти Адыгеи за поддержку членов Майкопского отдела общества, участвующих в специальной... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:15

2023-10-24T18:15

2023-10-24T18:15

республика адыгея

кубанское казачье войско

республика адыгея

сво

александр власов

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 24 окт - РИА Новости. Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов поблагодарил власти Адыгеи за поддержку членов Майкопского отдела общества, участвующих в специальной военной операции, и их семей, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и вице-губернатор Кубани, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов провели рабочую встречу, на которой обсудили совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также поддержке участников СВО и членов их семей. Кумпилов подчеркнул, что казачество играет значимую роль в общественной жизни Адыгеи, а атаман, в свою очередь, отметил, что выстроенная между двумя регионами система взаимодействия позволяет эффективно решать обозначенные главой государства приоритетные задачи, говорится в сообщении. "Хочу поблагодарить от имени казаков, призванных из Адыгеи в ходе частичной мобилизации, а также вступивших в Вооруженные силы России по контракту или в качестве добровольцев. В республике налажена работа по системной поддержке как военнослужащих, так и членов их семей. Благодаря этому у нас сформировано целое подразделение в артбригаде из жителей Адыгеи, казаков Майкопского отдела, которые мужественно и отважно выполняют боевые задачи", – приводит пресс-служба слова атамана Кубанского казачьего войска, прозвучавшие в ходе встречи. Кумпилов отметил, что в республике реализован весь комплекс федеральных и ряд региональных мер поддержки бойцов и их близких, республиканские власти находятся в постоянном контакте с командованием воинских формирований - все нужды солдат в обмундировании, снаряжении, а также предметах первой необходимости удовлетворяются с максимальной оперативностью. "Начиная с момента мобилизации, наши ребята – из Адыгеи и Краснодарского края – вместе проходили боевое слаживание, тренировались на полигонах. Мы не разделяем наших бойцов, помогаем и тем, и другим всем, чем только возможно", – цитируется Кумпилов. По данным республиканских властей, в казачьих обществах республики состоит почти четыре тысячи казаков. В минувшем году в Адыгее создан Союз казачьей молодежи, который на сегодняшний день насчитывает более 500 юношей и девушек. Ежегодно в республике проводится Межрегиональный фестиваль казачьей культуры.

https://ria.ru/20231006/fond-1900998817.html

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кубанское казачье войско, республика адыгея, сво, александр власов, мурат кумпилов