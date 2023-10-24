https://ria.ru/20231024/suda-1904911252.html

При столкновении двух грузовых судов в Северном море погиб человек

При столкновении двух грузовых судов в Северном море погиб человек - РИА Новости, 24.10.2023

При столкновении двух грузовых судов в Северном море погиб человек

Один человек погиб, еще четверо продолжают числиться пропавшими без вести в результате столкновения двух грузовых судов у немецкого острова Гельголанд в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:32

2023-10-24T13:32

2023-10-24T13:56

северное море

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15490/17/154901770_0:44:469:307_1920x0_80_0_0_38ac29be664049489053783d6bb19b3b.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо продолжают числиться пропавшими без вести в результате столкновения двух грузовых судов у немецкого острова Гельголанд в Северном море, сообщил на пресс-конференции представитель Германского общества спасения потерпевших кораблекрушение Кристиан Штипелдей.Ранее во вторник управление по чрезвычайным ситуациям на море Германии сообщило, что грузовые суда Polesie и Verity столкнулись примерно в 12 морских милях (22 километрах) к юго-западу от острова Гельголанд около 5.00 утра (6.00 мск). В результате столкновения Verity затонуло, а Polesie с 22 людьми на борту остается на плаву."На борту Verity, которое затонуло, по данным управления по чрезвычайным ситуациям на море, находились семь человек, из который на этот час четверо все еще остаются пропавшими без вести. Двое моряков были спасены", - сказал Штипелдей, добавив, что еще один человек был найден мертвым.Он также добавил, что спасатели все еще надеются найти пропавших без вести живыми, несмотря на низкую температуру воды.

https://ria.ru/20231006/sudno-1900943236.html

северное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

северное море, происшествия