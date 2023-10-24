https://ria.ru/20231024/suda-1904911252.html
При столкновении двух грузовых судов в Северном море погиб человек
При столкновении двух грузовых судов в Северном море погиб человек - РИА Новости, 24.10.2023
При столкновении двух грузовых судов в Северном море погиб человек
Один человек погиб, еще четверо продолжают числиться пропавшими без вести в результате столкновения двух грузовых судов у немецкого острова Гельголанд в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:32
2023-10-24T13:32
2023-10-24T13:56
северное море
происшествия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо продолжают числиться пропавшими без вести в результате столкновения двух грузовых судов у немецкого острова Гельголанд в Северном море, сообщил на пресс-конференции представитель Германского общества спасения потерпевших кораблекрушение Кристиан Штипелдей.Ранее во вторник управление по чрезвычайным ситуациям на море Германии сообщило, что грузовые суда Polesie и Verity столкнулись примерно в 12 морских милях (22 километрах) к юго-западу от острова Гельголанд около 5.00 утра (6.00 мск). В результате столкновения Verity затонуло, а Polesie с 22 людьми на борту остается на плаву."На борту Verity, которое затонуло, по данным управления по чрезвычайным ситуациям на море, находились семь человек, из который на этот час четверо все еще остаются пропавшими без вести. Двое моряков были спасены", - сказал Штипелдей, добавив, что еще один человек был найден мертвым.Он также добавил, что спасатели все еще надеются найти пропавших без вести живыми, несмотря на низкую температуру воды.
https://ria.ru/20231006/sudno-1900943236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северное море, происшествия
Северное море, Происшествия
При столкновении двух грузовых судов в Северном море погиб человек
При столкновении двух судов в Северном море погиб человек, четверо пропали
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо продолжают числиться пропавшими без вести в результате столкновения двух грузовых судов у немецкого острова Гельголанд в Северном море, сообщил на пресс-конференции представитель Германского общества спасения потерпевших кораблекрушение Кристиан Штипелдей.
Ранее во вторник управление по чрезвычайным ситуациям на море Германии
сообщило, что грузовые суда Polesie и Verity столкнулись примерно в 12 морских милях (22 километрах) к юго-западу от острова Гельголанд около 5.00 утра (6.00 мск). В результате столкновения Verity затонуло, а Polesie с 22 людьми на борту остается на плаву.
"На борту Verity, которое затонуло, по данным управления по чрезвычайным ситуациям на море, находились семь человек, из который на этот час четверо все еще остаются пропавшими без вести. Двое моряков были спасены", - сказал Штипелдей, добавив, что еще один человек был найден мертвым.
Он также добавил, что спасатели все еще надеются найти пропавших без вести живыми, несмотря на низкую температуру воды.
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