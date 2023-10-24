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На Кубани вынесли приговор женщине за распространение порнографии с сыном - РИА Новости, 24.10.2023
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13:42 24.10.2023 (обновлено: 13:45 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/sud-1904914659.html
На Кубани вынесли приговор женщине за распространение порнографии с сыном
На Кубани вынесли приговор женщине за распространение порнографии с сыном - РИА Новости, 24.10.2023
На Кубани вынесли приговор женщине за распространение порнографии с сыном
Суд назначил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы жительнице Краснодара за изготовление и распространение порнографии с изображением ее и ее несовершеннолетнего... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:42
2023-10-24T13:45
происшествия
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Суд назначил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы жительнице Краснодара за изготовление и распространение порнографии с изображением ее и ее несовершеннолетнего сына, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Установлено, что в 2017 году в ответ на предложение в интернете подсудимая изготовила порнографические фото и видео с изображением ее и ее малолетнего сына. Жительница Краснодара отправила их неустановленному лицу за 34,5 тысяч рублей. "Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для смягчения приговора 39-летней женщине, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных пункт "в" части 2 статьи 242.2, пункты "а, г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (Использование несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов - ред.) … Судом ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что в судебном заседании женщина полностью признала вину, отказавшись от дачи показаний. После обжалования приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.
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происшествия, краснодар, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия, Краснодарский краевой суд
На Кубани вынесли приговор женщине за распространение порнографии с сыном

На Кубани женщина получила 8,5 года колонии за распространение порно с сыном

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Суд назначил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы жительнице Краснодара за изготовление и распространение порнографии с изображением ее и ее несовершеннолетнего сына, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Установлено, что в 2017 году в ответ на предложение в интернете подсудимая изготовила порнографические фото и видео с изображением ее и ее малолетнего сына. Жительница Краснодара отправила их неустановленному лицу за 34,5 тысяч рублей.
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"Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для смягчения приговора 39-летней женщине, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных пункт "в" части 2 статьи 242.2, пункты "а, г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (Использование несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов - ред.) … Судом ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в судебном заседании женщина полностью признала вину, отказавшись от дачи показаний. После обжалования приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.
 
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