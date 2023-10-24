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Бывший генпрокурор Молдавии выиграл в ЕСПЧ дело о своем отстранении - РИА Новости, 24.10.2023
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12:26 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/sud-1904889053.html
Бывший генпрокурор Молдавии выиграл в ЕСПЧ дело о своем отстранении
Бывший генпрокурор Молдавии выиграл в ЕСПЧ дело о своем отстранении - РИА Новости, 24.10.2023
Бывший генпрокурор Молдавии выиграл в ЕСПЧ дело о своем отстранении
Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выиграл дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщают во вторник молдавские... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:26
2023-10-24T12:26
в мире
молдавия
майя санду
европейский суд по правам человека (еспч)
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КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выиграл дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщают во вторник молдавские телеграм-каналы и СМИ, ссылаясь на решение суда. В октябре прошлого года Высший совет прокуроров Молдавии отстранил Стояногло от должности генпрокурора, он был задержан. Это произошло после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. В 2014 году нынешняя глава республики Майя Санду была министром образования. Стояногло до 9 декабря находился в изоляторе, затем его перевели под судебный контроль. Чиновника обвиняют в коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в декларациях. "Государство должно выплатить Стояногло 3600 евро. Решение ЕСПЧ опубликовано на сайте самой структуры, которая признала, что отстранённый генпрокурор был лишён права на справедливый суд. ЕСПЧ приходит к выводу, что заявитель не имел в рассматриваемый период каких-либо средств для пересмотра меры, направленной против него согласно 35 статье Конвенции (о правах человека). Отсюда следует, что возражение о неисчерпании внутренних средств правовой защиты, выдвинутое правительством в этом отношении, не может быть поддержано", - сообщает Telegram-канал "Молдавская политика", который опубликовал полный текст вердикта ЕСПЧ. Отмечается, что суд констатировал, что Стояногло даже не дали ознакомиться с поданными против него жалобами, сразу запустив процедуру отстранения, "которая была для этого искусственно внедрена в законодательство". В мае 2023 года Высший совет прокуроров (ВСП) одобрил отставку Стояногло, а в сентябре соответствующийй указ подписала президент Санду. Сам экс-генпрокурор ранее назвал обвинения "местью со стороны президента" и обратился в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на необоснованность уголовного процесса.
https://radiosputnik.ria.ru/20231021/gagauziya-1904380849.html
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в мире, молдавия, майя санду, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Молдавия, Майя Санду, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Бывший генпрокурор Молдавии выиграл в ЕСПЧ дело о своем отстранении

Бывший генпрокурор Молдавии Стояногло выиграл в ЕСПЧ дело о своем отстранении

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выиграл дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщают во вторник молдавские телеграм-каналы и СМИ, ссылаясь на решение суда.
В октябре прошлого года Высший совет прокуроров Молдавии отстранил Стояногло от должности генпрокурора, он был задержан. Это произошло после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. В 2014 году нынешняя глава республики Майя Санду была министром образования. Стояногло до 9 декабря находился в изоляторе, затем его перевели под судебный контроль. Чиновника обвиняют в коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в декларациях.
"Государство должно выплатить Стояногло 3600 евро. Решение ЕСПЧ опубликовано на сайте самой структуры, которая признала, что отстранённый генпрокурор был лишён права на справедливый суд. ЕСПЧ приходит к выводу, что заявитель не имел в рассматриваемый период каких-либо средств для пересмотра меры, направленной против него согласно 35 статье Конвенции (о правах человека). Отсюда следует, что возражение о неисчерпании внутренних средств правовой защиты, выдвинутое правительством в этом отношении, не может быть поддержано", - сообщает Telegram-канал "Молдавская политика", который опубликовал полный текст вердикта ЕСПЧ.
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Отмечается, что суд констатировал, что Стояногло даже не дали ознакомиться с поданными против него жалобами, сразу запустив процедуру отстранения, "которая была для этого искусственно внедрена в законодательство".
В мае 2023 года Высший совет прокуроров (ВСП) одобрил отставку Стояногло, а в сентябре соответствующийй указ подписала президент Санду.
Сам экс-генпрокурор ранее назвал обвинения "местью со стороны президента" и обратился в ЕСПЧ с жалобами на нарушение права на свободу по политическим мотивам, а также на необоснованность уголовного процесса.
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