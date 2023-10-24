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СК назначит экспертизу, чтобы выяснить, сколько недоплатила Блиновская - РИА Новости, 24.10.2023
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11:33 24.10.2023 (обновлено: 11:51 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/sud-1904874390.html
СК назначит экспертизу, чтобы выяснить, сколько недоплатила Блиновская
СК назначит экспертизу, чтобы выяснить, сколько недоплатила Блиновская - РИА Новости, 24.10.2023
СК назначит экспертизу, чтобы выяснить, сколько недоплатила Блиновская
СК назначит налоговую экспертизу, чтобы установить сумму недоимки по делу блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:33
2023-10-24T11:51
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
москва
елена блиновская
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. СК назначит налоговую экспертизу, чтобы установить сумму недоимки по делу блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ей домашнего ареста."Необходимо назначить и провести сложную налоговую экспертизу", - заявила следователь.В деле Блиновской фигурируют неуплаченные за 2019-2021 годы налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей.Ранее адвокат Наталия Сальникова рассказала, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с блогером, наложен арест на 64 миллиарда рублей.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва, елена блиновская
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Москва, Елена Блиновская
СК назначит экспертизу, чтобы выяснить, сколько недоплатила Блиновская

СК назначит налоговую экспертизу, чтобы выяснить, сколько недоплатила Блиновская

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская у Замоскворецкого суда Москвы
Блогер Елена Блиновская у Замоскворецкого суда Москвы - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская у Замоскворецкого суда Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. СК назначит налоговую экспертизу, чтобы установить сумму недоимки по делу блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ей домашнего ареста.
«
"Необходимо назначить и провести сложную налоговую экспертизу", - заявила следователь.
В деле Блиновской фигурируют неуплаченные за 2019-2021 годы налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей.
Ранее адвокат Наталия Сальникова рассказала, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с блогером, наложен арест на 64 миллиарда рублей.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияМоскваЕлена Блиновская
 
 
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