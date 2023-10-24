https://ria.ru/20231024/sud-1904874390.html

СК назначит экспертизу, чтобы выяснить, сколько недоплатила Блиновская

СК назначит экспертизу, чтобы выяснить, сколько недоплатила Блиновская - РИА Новости, 24.10.2023

СК назначит экспертизу, чтобы выяснить, сколько недоплатила Блиновская

СК назначит налоговую экспертизу, чтобы установить сумму недоимки по делу блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:33

2023-10-24T11:33

2023-10-24T11:51

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

москва

елена блиновская

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. СК назначит налоговую экспертизу, чтобы установить сумму недоимки по делу блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ей домашнего ареста."Необходимо назначить и провести сложную налоговую экспертизу", - заявила следователь.В деле Блиновской фигурируют неуплаченные за 2019-2021 годы налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей.Ранее адвокат Наталия Сальникова рассказала, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с блогером, наложен арест на 64 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230914/shtrafy-1896421166.html

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2023

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва, елена блиновская