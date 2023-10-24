https://ria.ru/20231024/sud-1904844142.html

Владелец сгоревшего приюта в Кемерово получил пять лет колонии

Владелец сгоревшего приюта в Кемерово получил пять лет колонии - РИА Новости, 24.10.2023

Владелец сгоревшего приюта в Кемерово получил пять лет колонии

Владелец сгоревшего приюта в Кемерово, где погибли 23 человека, получил 5 лет колонии общего режима, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:59

2023-10-24T08:59

2023-10-24T09:09

происшествия

кемерово

россия

андрей смирнов

генеральная прокуратура рф

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КЕМЕРОВО, 24 окт - РИА Новости. Владелец сгоревшего приюта в Кемерово, где погибли 23 человека, получил 5 лет колонии общего режима, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона. Сообщалось, что владелец сгоревшего приюта Андрей Смирнов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По данным Генпрокуратуры, ночью 24 декабря 2022 года вследствие короткого замыкания электропроводки в приюте произошел пожар, охвативший весь дом. В тот момент в помещении находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. Дело находилось в производстве Заводского районного суда. Также сообщалось, что Смирнов признал вину и заявил журналистам, что готов понести любое наказание. "Пять колонии общего режима", - сообщил собеседник агентства о судебном решении. Также по делу о пожаре был арестован пожарный инспектор Роман Плет, ему вменяют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Он свою вину не признал. Сначала он был помещен под стражу, но в апреле переведен под домашний арест.

https://ria.ru/20230624/pozhar-1880123309.html

https://ria.ru/20221224/pozhary-1841012697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемерово, россия, андрей смирнов, генеральная прокуратура рф