Владелец сгоревшего приюта в Кемерово получил пять лет колонии
Владелец приюта в Кемерово, где при пожаре погибли 23 человека, получил пять лет
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОрганизатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где при пожаре погибли 22 человека, в зале центрального районного суда
Организатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где при пожаре погибли 22 человека, в зале центрального районного суда. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 24 окт - РИА Новости. Владелец сгоревшего приюта в Кемерово, где погибли 23 человека, получил 5 лет колонии общего режима, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
Сообщалось, что владелец сгоревшего приюта Андрей Смирнов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По данным Генпрокуратуры, ночью 24 декабря 2022 года вследствие короткого замыкания электропроводки в приюте произошел пожар, охвативший весь дом. В тот момент в помещении находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. Дело находилось в производстве Заводского районного суда. Также сообщалось, что Смирнов признал вину и заявил журналистам, что готов понести любое наказание.
"Пять колонии общего режима", - сообщил собеседник агентства о судебном решении.
Также по делу о пожаре был арестован пожарный инспектор Роман Плет, ему вменяют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Он свою вину не признал. Сначала он был помещен под стражу, но в апреле переведен под домашний арест.