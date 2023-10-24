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Владелец сгоревшего приюта в Кемерово получил пять лет колонии - РИА Новости, 24.10.2023
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08:59 24.10.2023 (обновлено: 09:09 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/sud-1904844142.html
Владелец сгоревшего приюта в Кемерово получил пять лет колонии
Владелец сгоревшего приюта в Кемерово получил пять лет колонии - РИА Новости, 24.10.2023
Владелец сгоревшего приюта в Кемерово получил пять лет колонии
Владелец сгоревшего приюта в Кемерово, где погибли 23 человека, получил 5 лет колонии общего режима, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:59
2023-10-24T09:09
происшествия
кемерово
россия
андрей смирнов
генеральная прокуратура рф
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КЕМЕРОВО, 24 окт - РИА Новости. Владелец сгоревшего приюта в Кемерово, где погибли 23 человека, получил 5 лет колонии общего режима, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона. Сообщалось, что владелец сгоревшего приюта Андрей Смирнов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По данным Генпрокуратуры, ночью 24 декабря 2022 года вследствие короткого замыкания электропроводки в приюте произошел пожар, охвативший весь дом. В тот момент в помещении находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. Дело находилось в производстве Заводского районного суда. Также сообщалось, что Смирнов признал вину и заявил журналистам, что готов понести любое наказание. "Пять колонии общего режима", - сообщил собеседник агентства о судебном решении. Также по делу о пожаре был арестован пожарный инспектор Роман Плет, ему вменяют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Он свою вину не признал. Сначала он был помещен под стражу, но в апреле переведен под домашний арест.
https://ria.ru/20230624/pozhar-1880123309.html
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происшествия, кемерово, россия, андрей смирнов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Кемерово, Россия, Андрей Смирнов, Генеральная прокуратура РФ
Владелец сгоревшего приюта в Кемерово получил пять лет колонии

Владелец приюта в Кемерово, где при пожаре погибли 23 человека, получил пять лет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОрганизатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где при пожаре погибли 22 человека, в зале центрального районного суда
Организатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где при пожаре погибли 22 человека, в зале центрального районного суда - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости
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Организатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где при пожаре погибли 22 человека, в зале центрального районного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 окт - РИА Новости. Владелец сгоревшего приюта в Кемерово, где погибли 23 человека, получил 5 лет колонии общего режима, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
Сообщалось, что владелец сгоревшего приюта Андрей Смирнов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По данным Генпрокуратуры, ночью 24 декабря 2022 года вследствие короткого замыкания электропроводки в приюте произошел пожар, охвативший весь дом. В тот момент в помещении находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. Дело находилось в производстве Заводского районного суда. Также сообщалось, что Смирнов признал вину и заявил журналистам, что готов понести любое наказание.
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"Пять колонии общего режима", - сообщил собеседник агентства о судебном решении.
Также по делу о пожаре был арестован пожарный инспектор Роман Плет, ему вменяют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Он свою вину не признал. Сначала он был помещен под стражу, но в апреле переведен под домашний арест.
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ПроисшествияКемеровоРоссияАндрей СмирновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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