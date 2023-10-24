https://ria.ru/20231024/su-35s-1904840077.html

ОАК передала Минобороны партию истребителей Су-35С

ОАК передала Минобороны партию истребителей Су-35С - РИА Новости, 24.10.2023

ОАК передала Минобороны партию истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала Минобороны РФ очередную партию многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С, РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:02

2023-10-24T08:02

2023-10-24T08:02

безопасность

россия

украина

владимир артяков

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала Минобороны РФ очередную партию многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С, сообщили во вторник в госкорпорации "Ростех". "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России очередные новые многофункциональные истребители Су-35С. Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы", - сказали в "Ростехе". Как отметил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков, слова которого приводят в "Ростехе", ОАК вышла на хорошие темпы производства боевых машин и своевременно передает их ВКС России. "Это не последняя поставка авиационных комплексов в этом году. Су-35С - один из основных истребителей на вооружении российской армии и пользуется заслуженным успехом. Этот сверхманевренный самолет может выполнять широкий спектр задач, имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения", - добавил он. Самолет Су‑35 предназначен для завоевания господства в воздухе, а также уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях на больших удалениях от аэродрома базирования. Истребители Су-35С, в частности, активно применяются в зоне проведения специальной военной операции на Украине и регулярно сбивают украинские самолеты.

https://ria.ru/20231013/sistemy-1902424673.html

https://ria.ru/20230823/aviatsiya-1891639450.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина, владимир артяков, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии