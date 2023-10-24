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Су-27 перехватил американский беспилотник у российской границы - РИА Новости, 24.10.2023
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20:35 24.10.2023 (обновлено: 20:45 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/su-27-1905032795.html
Су-27 перехватил американский беспилотник у российской границы
Су-27 перехватил американский беспилотник у российской границы - РИА Новости, 24.10.2023
Су-27 перехватил американский беспилотник у российской границы
Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для недопущения нарушения границы РФ американским дроном RQ-4B Global Hаwk, беспилотник выполнил разворот,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T20:35
2023-10-24T20:45
россия
сша
су-27
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для недопущения нарушения границы РФ американским дроном RQ-4B Global Hаwk, беспилотник выполнил разворот, нарушения не допущено, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать четвертого октября 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - говорится в сообщении.По данным министерства, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hаwk ВВС США."При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
https://ria.ru/20231019/atacms-1903786719.html
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россия, сша, су-27
Россия, США, Су-27
Су-27 перехватил американский беспилотник у российской границы

МО: российский Су-27 не допустил нарушения границ американским БПЛА Global Hаwk

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкИстребители Су-27
Истребители Су-27 - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Истребители Су-27. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для недопущения нарушения границы РФ американским дроном RQ-4B Global Hаwk, беспилотник выполнил разворот, нарушения не допущено, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать четвертого октября 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - говорится в сообщении.
По данным министерства, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hаwk ВВС США.
"При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
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