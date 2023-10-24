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При стрельбе в Канаде погибли пять человек

При стрельбе в Канаде погибли пять человек - РИА Новости, 24.10.2023

При стрельбе в Канаде погибли пять человек

Пять человек, включая троих детей, погибли и один пострадал в канадской провинции Онтарио в результате стрельбы в городе Су-Сент-Мари, сообщили в местной... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:55

2023-10-24T18:55

2023-10-24T19:00

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Пять человек, включая троих детей, погибли и один пострадал в канадской провинции Онтарио в результате стрельбы в городе Су-Сент-Мари, сообщили в местной полиции. "Детективы и следственные службы продолжают расследовать пять смертей в двух домах", - говорится в заявлении. Отмечается, что среди жертв вооруженного насилия оказались трое детей в возрасте 6, 7 и 12 лет, один взрослый в возрасте 41 года, а также сам преступник. Еще один пострадавший взрослый с огнестрельным ранением доставлен в больницу. По данным полиции, оба инцидента связаны между собой и произошли "в результате насилия между интимными партнерами".

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в мире, канада, онтарио