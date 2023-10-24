Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Канаде погибли пять человек - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 24.10.2023 (обновлено: 19:00 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/strelba-1905015598.html
При стрельбе в Канаде погибли пять человек
При стрельбе в Канаде погибли пять человек - РИА Новости, 24.10.2023
При стрельбе в Канаде погибли пять человек
Пять человек, включая троих детей, погибли и один пострадал в канадской провинции Онтарио в результате стрельбы в городе Су-Сент-Мари, сообщили в местной... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:55
2023-10-24T19:00
в мире
канада
онтарио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905016985_0:216:3092:1955_1920x0_80_0_0_85430ea7810d35c5c7e47edac2f93b8b.jpg
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Пять человек, включая троих детей, погибли и один пострадал в канадской провинции Онтарио в результате стрельбы в городе Су-Сент-Мари, сообщили в местной полиции. "Детективы и следственные службы продолжают расследовать пять смертей в двух домах", - говорится в заявлении. Отмечается, что среди жертв вооруженного насилия оказались трое детей в возрасте 6, 7 и 12 лет, один взрослый в возрасте 41 года, а также сам преступник. Еще один пострадавший взрослый с огнестрельным ранением доставлен в больницу. По данным полиции, оба инцидента связаны между собой и произошли "в результате насилия между интимными партнерами".
https://ria.ru/20230915/ssha-1896433971.html
канада
онтарио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905016985_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_30d344397acd6ceb3fb5d352f24f82c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, онтарио
В мире, Канада, Онтарио
При стрельбе в Канаде погибли пять человек

При стрельбе в канадской провинции Онтарио погибли пять человек

© Фото : Sault Ste. Marie PoliceПолицейский автомобиль в городе Су-Сент-Мари, Канада
Полицейский автомобиль в городе Су-Сент-Мари, Канада - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Sault Ste. Marie Police
Полицейский автомобиль в городе Су-Сент-Мари, Канада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Пять человек, включая троих детей, погибли и один пострадал в канадской провинции Онтарио в результате стрельбы в городе Су-Сент-Мари, сообщили в местной полиции.
"Детективы и следственные службы продолжают расследовать пять смертей в двух домах", - говорится в заявлении.
Отмечается, что среди жертв вооруженного насилия оказались трое детей в возрасте 6, 7 и 12 лет, один взрослый в возрасте 41 года, а также сам преступник. Еще один пострадавший взрослый с огнестрельным ранением доставлен в больницу.
По данным полиции, оба инцидента связаны между собой и произошли "в результате насилия между интимными партнерами".
Офицеры полицейского управления Нэшвилла возле школы Ковенант в Нэшвилле, штат Теннесси - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В США установлен новый рекорд по числу случаев стрельбы в школах
15 сентября, 01:36
 
В миреКанадаОнтарио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала