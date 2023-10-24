https://ria.ru/20231024/stantsiya-1904821337.html
Франция заявила о намерении продать Армении радиолокационные станции GM200
Франция заявила о намерении продать Армении радиолокационные станции GM200 - РИА Новости, 24.10.2023
Франция заявила о намерении продать Армении радиолокационные станции GM200
Франция намерена продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T00:19
2023-10-24T00:19
2023-10-24T10:47
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ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Франция намерена продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. "Мы подписали... контракт на три радара GM200 от Thales... Будет подписано письмо о намерениях с нашими друзьями из (европейского производителя ракет - ред.) MBDA... относительно систем типа Mistral", - заявил французский министр, выступая на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Суреном Папикяном. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО. По его словам, также запланирован визит армянской делегации в школу ВВС Франции. Кроме того, министр отметил, что Париж будет помогать Еревану с аудитом противовоздушной обороны. В понедельник пресс-служба армянского минобороны сообщила, что военные ведомства Армении и Франции подписали документы о двустороннем сотрудничестве в рамках визита в Париж армянского министра обороны. На прошлой неделе Лекорню в интервью газете Parisien заявил о планах в ближайшие дни официально оформить приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, "в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба".
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в мире, франция, армения, париж, себастьян лекорню
В мире, Франция, Армения, Париж, Себастьян Лекорню
Франция заявила о намерении продать Армении радиолокационные станции GM200
Франция заявила о намерении продать Армении три радиолокационные станции GM200
ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Франция намерена продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
«
"Мы подписали... контракт на три радара GM200 от Thales... Будет подписано письмо о намерениях с нашими друзьями из (европейского производителя ракет - ред.) MBDA... относительно систем типа Mistral", - заявил французский министр, выступая на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.
Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО. По его словам, также запланирован визит армянской делегации в школу ВВС Франции. Кроме того, министр отметил, что Париж
будет помогать Еревану
с аудитом противовоздушной обороны.
В понедельник пресс-служба армянского минобороны сообщила, что военные ведомства Армении и Франции подписали документы о двустороннем сотрудничестве в рамках визита в Париж армянского министра обороны.
На прошлой неделе Лекорню в интервью газете Parisien заявил о планах в ближайшие дни официально оформить приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, "в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба".
Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений