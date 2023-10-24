https://ria.ru/20231024/stantsiya-1904821337.html

Франция заявила о намерении продать Армении радиолокационные станции GM200

Франция заявила о намерении продать Армении радиолокационные станции GM200 - РИА Новости, 24.10.2023

Франция заявила о намерении продать Армении радиолокационные станции GM200

Франция намерена продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T00:19

2023-10-24T00:19

2023-10-24T10:47

в мире

франция

армения

париж

себастьян лекорню

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904863217_0:261:3057:1981_1920x0_80_0_0_87d50b92685e37c7806e34ec0aabe112.jpg

ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Франция намерена продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. "Мы подписали... контракт на три радара GM200 от Thales... Будет подписано письмо о намерениях с нашими друзьями из (европейского производителя ракет - ред.) MBDA... относительно систем типа Mistral", - заявил французский министр, выступая на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Суреном Папикяном. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО. По его словам, также запланирован визит армянской делегации в школу ВВС Франции. Кроме того, министр отметил, что Париж будет помогать Еревану с аудитом противовоздушной обороны. В понедельник пресс-служба армянского минобороны сообщила, что военные ведомства Армении и Франции подписали документы о двустороннем сотрудничестве в рамках визита в Париж армянского министра обороны. На прошлой неделе Лекорню в интервью газете Parisien заявил о планах в ближайшие дни официально оформить приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, "в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба".

https://ria.ru/20231021/frantsiya-1904421243.html

франция

армения

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, армения, париж, себастьян лекорню