Рейтинг@Mail.ru
Франция заявила о намерении продать Армении радиолокационные станции GM200 - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 24.10.2023 (обновлено: 10:47 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/stantsiya-1904821337.html
Франция заявила о намерении продать Армении радиолокационные станции GM200
Франция заявила о намерении продать Армении радиолокационные станции GM200 - РИА Новости, 24.10.2023
Франция заявила о намерении продать Армении радиолокационные станции GM200
Франция намерена продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T00:19
2023-10-24T10:47
в мире
франция
армения
париж
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904863217_0:261:3057:1981_1920x0_80_0_0_87d50b92685e37c7806e34ec0aabe112.jpg
ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Франция намерена продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. "Мы подписали... контракт на три радара GM200 от Thales... Будет подписано письмо о намерениях с нашими друзьями из (европейского производителя ракет - ред.) MBDA... относительно систем типа Mistral", - заявил французский министр, выступая на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Суреном Папикяном. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО. По его словам, также запланирован визит армянской делегации в школу ВВС Франции. Кроме того, министр отметил, что Париж будет помогать Еревану с аудитом противовоздушной обороны. В понедельник пресс-служба армянского минобороны сообщила, что военные ведомства Армении и Франции подписали документы о двустороннем сотрудничестве в рамках визита в Париж армянского министра обороны. На прошлой неделе Лекорню в интервью газете Parisien заявил о планах в ближайшие дни официально оформить приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, "в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба".
https://ria.ru/20231021/frantsiya-1904421243.html
франция
армения
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904863217_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_317280d9f5e9eb2496388ebe5c7529a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, армения, париж, себастьян лекорню
В мире, Франция, Армения, Париж, Себастьян Лекорню
Франция заявила о намерении продать Армении радиолокационные станции GM200

Франция заявила о намерении продать Армении три радиолокационные станции GM200

© AFP 2023 / Emmanuel DunandРадиолокационные системы Ground Master 200 французской компании Thales
Радиолокационные системы Ground Master 200 французской компании Thales - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AFP 2023 / Emmanuel Dunand
Радиолокационные системы Ground Master 200 французской компании Thales. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Франция намерена продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
«
"Мы подписали... контракт на три радара GM200 от Thales... Будет подписано письмо о намерениях с нашими друзьями из (европейского производителя ракет - ред.) MBDA... относительно систем типа Mistral", - заявил французский министр, выступая на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.
Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО. По его словам, также запланирован визит армянской делегации в школу ВВС Франции. Кроме того, министр отметил, что Париж будет помогать Еревану с аудитом противовоздушной обороны.
В понедельник пресс-служба армянского минобороны сообщила, что военные ведомства Армении и Франции подписали документы о двустороннем сотрудничестве в рамках визита в Париж армянского министра обороны.
На прошлой неделе Лекорню в интервью газете Parisien заявил о планах в ближайшие дни официально оформить приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, "в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба".
Париж - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений
21 октября, 21:09
 
В миреФранцияАрменияПарижСебастьян Лекорню
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала