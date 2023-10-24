https://ria.ru/20231024/stalin-1904898583.html
В Кремле прокомментировали сообщения о бюсте Сталина в детском парке
В Кремле прокомментировали сообщения о бюсте Сталина в детском парке - РИА Новости, 24.10.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о бюсте Сталина в детском парке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что впервые услышал от них о якобы установке памятника Иосифу Сталину в детском парке в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:51
2023-10-24T12:51
2023-10-24T12:51
общество
россия
кировская область
дмитрий песков
иосиф сталин (джугашвили)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что впервые услышал от них о якобы установке памятника Иосифу Сталину в детском парке в Кировской области, отметив, что в Кремле "поинтересуются", кто принимал такое решение. "В детском парке? Честно говоря, от вас это слышу в первый раз. Обязательно поинтересуемся, кто принимал такое решение. Открытие памятников является прерогативой местных муниципальных властей. Это именно они принимают такие решения, поэтому, безусловно, нужно задавать им такие вопросы", - сказал Песков на просьбу прокомментировать открытие новых памятников Сталину и то, что "вот прям сейчас, в эти минуты ожидает открытия своего еще один бюст в детском парке Кировской области". На вопрос, есть ли у Кремля какое-то отношение к этому решению, Песков ответил, что оставит это без комментариев.
https://ria.ru/20230905/stalin-1894294087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, кировская область, дмитрий песков, иосиф сталин (джугашвили)
Общество, Россия, Кировская область, Дмитрий Песков, Иосиф Сталин (Джугашвили)
В Кремле прокомментировали сообщения о бюсте Сталина в детском парке
Песков пообещал поинтересоваться, кто установил памятник Сталину в детском парке
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что впервые услышал от них о якобы установке памятника Иосифу Сталину в детском парке в Кировской области, отметив, что в Кремле "поинтересуются", кто принимал такое решение.
"В детском парке? Честно говоря, от вас это слышу в первый раз. Обязательно поинтересуемся, кто принимал такое решение. Открытие памятников является прерогативой местных муниципальных властей. Это именно они принимают такие решения, поэтому, безусловно, нужно задавать им такие вопросы", - сказал Песков на просьбу прокомментировать открытие новых памятников Сталину и то, что "вот прям сейчас, в эти минуты ожидает открытия своего еще один бюст в детском парке Кировской области".
На вопрос, есть ли у Кремля какое-то отношение к этому решению, Песков ответил, что оставит это без комментариев.
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