https://ria.ru/20231024/stalin-1904898583.html

В Кремле прокомментировали сообщения о бюсте Сталина в детском парке

В Кремле прокомментировали сообщения о бюсте Сталина в детском парке - РИА Новости, 24.10.2023

В Кремле прокомментировали сообщения о бюсте Сталина в детском парке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что впервые услышал от них о якобы установке памятника Иосифу Сталину в детском парке в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:51

2023-10-24T12:51

2023-10-24T12:51

общество

россия

кировская область

дмитрий песков

иосиф сталин (джугашвили)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834723895_0:246:2047:1397_1920x0_80_0_0_c931bccb843a05c0e342ff3390287271.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что впервые услышал от них о якобы установке памятника Иосифу Сталину в детском парке в Кировской области, отметив, что в Кремле "поинтересуются", кто принимал такое решение. "В детском парке? Честно говоря, от вас это слышу в первый раз. Обязательно поинтересуемся, кто принимал такое решение. Открытие памятников является прерогативой местных муниципальных властей. Это именно они принимают такие решения, поэтому, безусловно, нужно задавать им такие вопросы", - сказал Песков на просьбу прокомментировать открытие новых памятников Сталину и то, что "вот прям сейчас, в эти минуты ожидает открытия своего еще один бюст в детском парке Кировской области". На вопрос, есть ли у Кремля какое-то отношение к этому решению, Песков ответил, что оставит это без комментариев.

https://ria.ru/20230905/stalin-1894294087.html

россия

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, кировская область, дмитрий песков, иосиф сталин (джугашвили)