https://ria.ru/20231024/ssha-1904887928.html

СМИ рассказали о возможном усилении атак на базы США на Ближнем Востоке

СМИ рассказали о возможном усилении атак на базы США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2023

СМИ рассказали о возможном усилении атак на базы США на Ближнем Востоке

Данные разведки США показывают, что атаки на американские силы на Ближнем Востоке усилятся, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:19

2023-10-24T12:19

2023-10-24T12:19

в мире

сша

ближний восток

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джон кирби

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Данные разведки США показывают, что атаки на американские силы на Ближнем Востоке усилятся, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. Как заявлял ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, США считают, что за участившимися атаками на американские объекты на Ближнем Востоке стоят связанные с Ираном группировки. "Мы видим угрозу намного более серьезной эскалации против вооруженных сил США и (американского) персонала (на Ближнем Востоке – ред.) в ближайшем будущем", - сказал чиновник телеканалу. По данным источников CNN, ключевую роль в переговорах США и их союзников с Ираном играет Катар. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что зонтичная группа поддерживаемых Ираном ополченцев "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, атаковало при помощи беспилотников военные базы США в Сирии у нефтяного месторождения "Эль-Омар" и в Эш-Шаддаде в провинции Хасеке. Помимо этого, группировка взяла на себя ответственность за атаки беспилотников на военную базу Эт-Танф вблизи границы с Ираком. На прошлой неделе нападениям с использованием беспилотников также подверглись военные базы Айн Аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и Харир в Иракском Курдистане. Военные США имеют 24 военные базы и четыре пункта на территории Сирии.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904735302.html

https://ria.ru/20230926/neyroset-1898841547.html

сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ближний восток, иран, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году