СМИ рассказали о возможном усилении атак на базы США на Ближнем Востоке
CNN: разведка показала, что атаки на базы США на Ближнем Востоке усилятся
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Данные разведки США показывают, что атаки на американские силы на Ближнем Востоке усилятся, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
Как заявлял ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, США считают, что за участившимися атаками на американские объекты на Ближнем Востоке стоят связанные с Ираном группировки.
"Мы видим угрозу намного более серьезной эскалации против вооруженных сил США и (американского) персонала (на Ближнем Востоке – ред.) в ближайшем будущем", - сказал чиновник телеканалу.
По данным источников CNN, ключевую роль в переговорах США и их союзников с Ираном играет Катар.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что зонтичная группа поддерживаемых Ираном ополченцев "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, атаковало при помощи беспилотников военные базы США в Сирии у нефтяного месторождения "Эль-Омар" и в Эш-Шаддаде в провинции Хасеке. Помимо этого, группировка взяла на себя ответственность за атаки беспилотников на военную базу Эт-Танф вблизи границы с Ираком.
На прошлой неделе нападениям с использованием беспилотников также подверглись военные базы Айн Аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и Харир в Иракском Курдистане.
Военные США имеют 24 военные базы и четыре пункта на территории Сирии.