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США пытались украсть чертежи "супер-пупер-ракет" у России, заявил эксперт - РИА Новости, 24.10.2023
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11:55 24.10.2023 (обновлено: 11:59 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/ssha-1904880519.html
США пытались украсть чертежи "супер-пупер-ракет" у России, заявил эксперт
США пытались украсть чертежи "супер-пупер-ракет" у России, заявил эксперт - РИА Новости, 24.10.2023
США пытались украсть чертежи "супер-пупер-ракет" у России, заявил эксперт
США сильно отстают от России по гиперзвуковым ракетам, уже предотвращены несколько попыток американцев выкрасть данные по соответствующим российским... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:55
2023-10-24T11:59
технологии
россия
сша
алексей леонков
дональд трамп
барак обама
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. США сильно отстают от России по гиперзвуковым ракетам, уже предотвращены несколько попыток американцев выкрасть данные по соответствующим российским технологиям, заявил во вторник РИА Новости военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Ранее во вторник экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир заявил, что в период администрации Барака Обамы Россия якобы украла у американцев чертежи "супер-пупер-ракеты", которая летает "супербыстро". "Трамп говорит, что украли чертежи. Но погодите, эти чертежи ведь кто-то делал, где этот человек или группа товарищей? Чертежи ведь тоже не в единственном экземпляре делаются. Где американский гиперзвук в таком случае? Дело ведь не в чертежах, дело в технологиях. У нас же все это шло последовательно, мы уже были на грани прорыва перед развалом Советского Союза", - сообщил Леонков. По его словам, работа велась как по ракетному, так и по авиационному гиперзвуку. В 1990-х годах проекты были приостановлены, но затем возобновлены. Он напомнил, что в 2004 году впервые был осуществлен запуск демонстратора возможностей, в 2014 году РФ была на грани прорыва, а в 2015 и 2016 удалось достичь желаемых результатов. "Об этих наработках в 2018 году рассказал президент – это "Авангард", "Циркон" и "Кинжал". Сейчас мы уже работаем над вторым поколением, поэтому красть нам какие-то американские чертежи смысла не было, а вот американцы как раз пытались выкрасть наши наработки, наши спецслужбы совсем недавно пресекли несколько попыток шпионажа в области нашего гиперзвука", - отметил эксперт. Леонков подчеркнул, что сейчас именно американцы пытаются догнать Россию и привлекли специалистов по гиперзвуку из других стран, "но они больше теоретики". "У нас исследования шли почти непрерывно, разработка шла эволюционно от сверхзвука к гиперзвуку, работала целая кооперация нескольких концернов, КТРВ, разработчики межконтинентальных баллистических ракет, другие. Подтянули технологии, прежде всего материаловедения, также было проведено сложное физико-математическое моделирование и решен вопрос надежной связи и управления на гиперзвуковых скоростях", - пояснил собеседник.
https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html
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технологии, россия, сша, алексей леонков, дональд трамп, барак обама, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Технологии, Россия, США, Алексей Леонков, Дональд Трамп, Барак Обама, Тактическое ракетное вооружение (корпорация)
США пытались украсть чертежи "супер-пупер-ракет" у России, заявил эксперт

Эксперт: США хотели украсть чертежи "супер-пупер-ракет" у России, а не наоборот

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. США сильно отстают от России по гиперзвуковым ракетам, уже предотвращены несколько попыток американцев выкрасть данные по соответствующим российским технологиям, заявил во вторник РИА Новости военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Ранее во вторник экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир заявил, что в период администрации Барака Обамы Россия якобы украла у американцев чертежи "супер-пупер-ракеты", которая летает "супербыстро".
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"Трамп говорит, что украли чертежи. Но погодите, эти чертежи ведь кто-то делал, где этот человек или группа товарищей? Чертежи ведь тоже не в единственном экземпляре делаются. Где американский гиперзвук в таком случае? Дело ведь не в чертежах, дело в технологиях. У нас же все это шло последовательно, мы уже были на грани прорыва перед развалом Советского Союза", - сообщил Леонков.
По его словам, работа велась как по ракетному, так и по авиационному гиперзвуку. В 1990-х годах проекты были приостановлены, но затем возобновлены. Он напомнил, что в 2004 году впервые был осуществлен запуск демонстратора возможностей, в 2014 году РФ была на грани прорыва, а в 2015 и 2016 удалось достичь желаемых результатов.
"Об этих наработках в 2018 году рассказал президент – это "Авангард", "Циркон" и "Кинжал". Сейчас мы уже работаем над вторым поколением, поэтому красть нам какие-то американские чертежи смысла не было, а вот американцы как раз пытались выкрасть наши наработки, наши спецслужбы совсем недавно пресекли несколько попыток шпионажа в области нашего гиперзвука", - отметил эксперт.
Леонков подчеркнул, что сейчас именно американцы пытаются догнать Россию и привлекли специалистов по гиперзвуку из других стран, "но они больше теоретики".
"У нас исследования шли почти непрерывно, разработка шла эволюционно от сверхзвука к гиперзвуку, работала целая кооперация нескольких концернов, КТРВ, разработчики межконтинентальных баллистических ракет, другие. Подтянули технологии, прежде всего материаловедения, также было проведено сложное физико-математическое моделирование и решен вопрос надежной связи и управления на гиперзвуковых скоростях", - пояснил собеседник.
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ТехнологииРоссияСШААлексей ЛеонковДональд ТрампБарак ОбамаТактическое ракетное вооружение (корпорация)
 
 
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