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В Киеве обеспокоены неопределенностью в США по вопросу бюджета - РИА Новости, 24.10.2023
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09:59 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/ssha-1904853008.html
В Киеве обеспокоены неопределенностью в США по вопросу бюджета
В Киеве обеспокоены неопределенностью в США по вопросу бюджета - РИА Новости, 24.10.2023
В Киеве обеспокоены неопределенностью в США по вопросу бюджета
Премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что сложившаяся в США неопределенная ситуация с финансированием американского правительства, которая также затрагивает... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:59
2023-10-24T09:59
в мире
сша
киев
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что сложившаяся в США неопределенная ситуация с финансированием американского правительства, которая также затрагивает вопрос выделения помощи Киеву, вызывает "большую обеспокоенность". "Эти политические потрясения в США вызывают большую обеспокоенность", - заявил Шмыгаль в интервью газете Financial Times. При этом премьер Украины не стал комментировать возможность возвращения к власти в США экс-президента Дональда Трампа после предстоящих президентских выборов в 2024 году. "Для нас это политические вызовы. Сейчас среди наших партнеров происходит много изменений", - заявил он, также имея в виду выборы в ЕС в июне 2024 года. Шмыгаль при этом отметил, что Киев остается уверен в долгосрочных обещаниях администрации президента США Джо Байдена оказывать помощь Украине, а также в продолжающейся поддержке со стороны американского народа. В начале октября контролируемая республиканцами нижняя палата конгресса пропустила во избежание шатдауна - приостановки работы федерального правительства - 45-дневный бюджет, но без ассигнований на нужды украинцев. В минувшую пятницу Белый дом сообщил, что Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине, предложив выделить им более 75 миллиардов долларов. Из этих средств на поддержку Киева президент США потребовал направить 61 миллиард. При этом законодатели пока не могут рассмотреть запрос, поскольку Палата представителей не функционирует полноценно в отсутствие спикера после отставки занимавшего этот пост Кевина Маккарти 3 октября.
https://ria.ru/20231024/konflikt-1904833316.html
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в мире, сша, киев, украина, денис шмыгаль, джо байден, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Киев, Украина, Денис Шмыгаль, Джо Байден, Дональд Трамп, Евросоюз
В Киеве обеспокоены неопределенностью в США по вопросу бюджета

Премьер Украины Шмыгаль: неопределенность в США по теме бюджета беспокоит Киев

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что сложившаяся в США неопределенная ситуация с финансированием американского правительства, которая также затрагивает вопрос выделения помощи Киеву, вызывает "большую обеспокоенность".
"Эти политические потрясения в США вызывают большую обеспокоенность", - заявил Шмыгаль в интервью газете Financial Times.
При этом премьер Украины не стал комментировать возможность возвращения к власти в США экс-президента Дональда Трампа после предстоящих президентских выборов в 2024 году.
"Для нас это политические вызовы. Сейчас среди наших партнеров происходит много изменений", - заявил он, также имея в виду выборы в ЕС в июне 2024 года.
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Шмыгаль при этом отметил, что Киев остается уверен в долгосрочных обещаниях администрации президента США Джо Байдена оказывать помощь Украине, а также в продолжающейся поддержке со стороны американского народа.
В начале октября контролируемая республиканцами нижняя палата конгресса пропустила во избежание шатдауна - приостановки работы федерального правительства - 45-дневный бюджет, но без ассигнований на нужды украинцев. В минувшую пятницу Белый дом сообщил, что Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине, предложив выделить им более 75 миллиардов долларов. Из этих средств на поддержку Киева президент США потребовал направить 61 миллиард. При этом законодатели пока не могут рассмотреть запрос, поскольку Палата представителей не функционирует полноценно в отсутствие спикера после отставки занимавшего этот пост Кевина Маккарти 3 октября.
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