https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904841352.html

Черноморский флот поразил три украинских безэкипажных катера

Черноморский флот поразил три украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 24.10.2023

Черноморский флот поразил три украинских безэкипажных катера

Российские военные уничтожили три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:19

2023-10-24T08:19

2023-10-24T13:15

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

черное море

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота."Двадцать четвертого октября около четырех часов мск в северной части Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены три безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами", — говорится в публикации.Сейчас на внешнем рейде Севастопольской бухты проводят комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.Это не первый подобный инцидент за последнее время. В прошлый вторник авиация ликвидировала украинский безэкипажный катер в Черном море. За неделю до этого самолеты уничтожили в районе острова Змеиный три судна с десантом противника.Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Седьмого октября ВСУ выпустили по полуострову переоборудованную в ударный вариант ракету комплекса С-200. Ее уничтожила российская ПВО.

https://ria.ru/20231022/rakety-1904525309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, безопасность, черное море, вооруженные силы украины