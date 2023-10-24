Черноморский флот поразил три украинских безэкипажных катера
МО: в северной части Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины
Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками
Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
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"Двадцать четвертого октября около четырех часов мск в северной части Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены три безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами", — говорится в публикации.
Сейчас на внешнем рейде Севастопольской бухты проводят комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
Это не первый подобный инцидент за последнее время. В прошлый вторник авиация ликвидировала украинский безэкипажный катер в Черном море. За неделю до этого самолеты уничтожили в районе острова Змеиный три судна с десантом противника.
Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Седьмого октября ВСУ выпустили по полуострову переоборудованную в ударный вариант ракету комплекса С-200. Ее уничтожила российская ПВО.