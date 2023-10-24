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Черноморский флот поразил три украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 24.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:19 24.10.2023 (обновлено: 13:15 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904841352.html
Черноморский флот поразил три украинских безэкипажных катера
Черноморский флот поразил три украинских безэкипажных катера - РИА Новости, 24.10.2023
Черноморский флот поразил три украинских безэкипажных катера
Российские военные уничтожили три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:19
2023-10-24T13:15
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
черное море
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота."Двадцать четвертого октября около четырех часов мск в северной части Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены три безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами", — говорится в публикации.Сейчас на внешнем рейде Севастопольской бухты проводят комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.Это не первый подобный инцидент за последнее время. В прошлый вторник авиация ликвидировала украинский безэкипажный катер в Черном море. За неделю до этого самолеты уничтожили в районе острова Змеиный три судна с десантом противника.Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Седьмого октября ВСУ выпустили по полуострову переоборудованную в ударный вариант ракету комплекса С-200. Ее уничтожила российская ПВО.
https://ria.ru/20231022/rakety-1904525309.html
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россия, украина, безопасность, черное море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Черное море, Вооруженные силы Украины
Черноморский флот поразил три украинских безэкипажных катера

МО: в северной части Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины

Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками
Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками
Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
«
"Двадцать четвертого октября около четырех часов мск в северной части Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены три безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами", — говорится в публикации.
Сейчас на внешнем рейде Севастопольской бухты проводят комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
Это не первый подобный инцидент за последнее время. В прошлый вторник авиация ликвидировала украинский безэкипажный катер в Черном море. За неделю до этого самолеты уничтожили в районе острова Змеиный три судна с десантом противника.
Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. Седьмого октября ВСУ выпустили по полуострову переоборудованную в ударный вариант ракету комплекса С-200. Ее уничтожила российская ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьЧерное мореВооруженные силы Украины
 
 
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