https://ria.ru/20231024/spektakl-1904923481.html
Спектакль о холокосте покажут в Библиотеке иностранной литературы
Спектакль о холокосте покажут в Библиотеке иностранной литературы - РИА Новости, 24.10.2023
Спектакль о холокосте покажут в Библиотеке иностранной литературы
Моноспектакль "Моя мать – секретарь Ангела смерти" состоится в рамках марафона современной драматургии в Библиотеке иностранной литературы 1 ноября, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:10
2023-10-24T14:10
2023-10-24T14:10
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Моноспектакль "Моя мать – секретарь Ангела смерти" состоится в рамках марафона современной драматургии в Библиотеке иностранной литературы 1 ноября, сообщили в пресс-службе "Иностранки". "Библиотека иностранной литературы продолжает марафон современной драматургии "ИноДрама". 1 ноября в 19.00 в "Иностранке" пройдет моноспектакль о холокосте и поиске счастья "Моя мать – секретарь Ангела смерти". Драму по пьесе израильской писательницы Хадар Гальрон поставил Владимирский академический театр", - говорится в сообщении. Спектакль основан на реальных событиях, подчеркнули в пресс-службе. В центре сюжета – дочь выживших узников Освенцима. Ее мать работала секретарем у печально известного врача Йозефа Менгеле, отец убирал трупы. Тами, уже сорокапятилетняя дама, которой с детства запрещали быть счастливой, теперь пытается найти себя в непривычной роли влюбленной женщины.
https://ria.ru/20231012/kultura-1902014390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спектакль, холокост, всероссийская библиотека иностранной литературы, что посмотреть , новости культуры
Культура, Спектакль, Холокост, Всероссийская библиотека иностранной литературы, что посмотреть , Новости культуры
Спектакль о холокосте покажут в Библиотеке иностранной литературы
Моноспектакль о холокосте покажут в Библиотеке иностранной литературы 1 ноября
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Моноспектакль "Моя мать – секретарь Ангела смерти" состоится в рамках марафона современной драматургии в Библиотеке иностранной литературы 1 ноября, сообщили в пресс-службе "Иностранки".
"Библиотека иностранной литературы продолжает марафон современной драматургии "ИноДрама". 1 ноября в 19.00 в "Иностранке" пройдет моноспектакль о холокосте и поиске счастья "Моя мать – секретарь Ангела смерти". Драму по пьесе израильской писательницы Хадар Гальрон поставил Владимирский академический театр", - говорится в сообщении.
Спектакль основан на реальных событиях, подчеркнули в пресс-службе. В центре сюжета – дочь выживших узников Освенцима. Ее мать работала секретарем у печально известного врача Йозефа Менгеле, отец убирал трупы. Тами, уже сорокапятилетняя дама, которой с детства запрещали быть счастливой, теперь пытается найти себя в непривычной роли влюбленной женщины.
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