https://ria.ru/20231024/spektakl-1904923481.html

Спектакль о холокосте покажут в Библиотеке иностранной литературы

Спектакль о холокосте покажут в Библиотеке иностранной литературы - РИА Новости, 24.10.2023

Спектакль о холокосте покажут в Библиотеке иностранной литературы

Моноспектакль "Моя мать – секретарь Ангела смерти" состоится в рамках марафона современной драматургии в Библиотеке иностранной литературы 1 ноября, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:10

2023-10-24T14:10

2023-10-24T14:10

культура

спектакль

холокост

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Моноспектакль "Моя мать – секретарь Ангела смерти" состоится в рамках марафона современной драматургии в Библиотеке иностранной литературы 1 ноября, сообщили в пресс-службе "Иностранки". "Библиотека иностранной литературы продолжает марафон современной драматургии "ИноДрама". 1 ноября в 19.00 в "Иностранке" пройдет моноспектакль о холокосте и поиске счастья "Моя мать – секретарь Ангела смерти". Драму по пьесе израильской писательницы Хадар Гальрон поставил Владимирский академический театр", - говорится в сообщении. Спектакль основан на реальных событиях, подчеркнули в пресс-службе. В центре сюжета – дочь выживших узников Освенцима. Ее мать работала секретарем у печально известного врача Йозефа Менгеле, отец убирал трупы. Тами, уже сорокапятилетняя дама, которой с детства запрещали быть счастливой, теперь пытается найти себя в непривычной роли влюбленной женщины.

https://ria.ru/20231012/kultura-1902014390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

спектакль, холокост, всероссийская библиотека иностранной литературы, что посмотреть , новости культуры