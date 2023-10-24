https://ria.ru/20231024/spasenie-1904879816.html

На Сахалине лесники спасли двух медвежат-сирот

На Сахалине лесники спасли двух медвежат-сирот - РИА Новости, 24.10.2023

На Сахалине лесники спасли двух медвежат-сирот

Двух медвежат, оставшихся без матери и выпрашивавших еду на автотрассе в центре Сахалина, отловили специалисты и вывезли в безопасное место, рассказали РИА... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:50

2023-10-24T11:50

2023-10-24T14:58

хорошие новости

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт — РИА Новости. Двух медвежат, оставшихся без матери и выпрашивавших еду на автотрассе в центре Сахалина, отловили специалисты и вывезли в безопасное место, рассказали РИА Новости в агентстве лесного и охотничьего хозяйства области. "Обращения от сахалинцев о медвежатах-сиротах, которые выпрашивали еду у проезжавших мимо автомобилистов, начали поступать к нам около недели назад. Спасательную операцию специалисты Красногорского лесничества при помощи коллег из островного агентства ветеринарии, зоопарка, станции по борьбе с болезнями животных № 10 проводили в течение нескольких дней. Первого медвежонка отловили на прошлой неделе, второго — в понедельник", — уточнила пресс-секретарь ведомства Татьяна Бехтенева. По ее словам, животных выпустили в естественную среду обитания — в труднодоступные урочища Томаринского района. Место находится вдали от дорог, к тому же здесь недавно произошел массовый выброс сельди. "Медвежата уже достаточно самостоятельные и упитанные, чтобы благополучно залечь в берлогу и пережить зиму. Кстати, маленькие хищники до последнего не хотели, чтобы их увозили с полюбившегося места на трассе в Углегорском районе", — резюмировала представитель агентства.

https://ria.ru/20231024/sobaki-1904860015.html

https://ria.ru/20231019/kosulya-1903763026.html

сахалин

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сахалин