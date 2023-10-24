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На Сахалине лесники спасли двух медвежат-сирот - РИА Новости, 24.10.2023
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11:50 24.10.2023 (обновлено: 14:58 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/spasenie-1904879816.html
На Сахалине лесники спасли двух медвежат-сирот
На Сахалине лесники спасли двух медвежат-сирот - РИА Новости, 24.10.2023
На Сахалине лесники спасли двух медвежат-сирот
Двух медвежат, оставшихся без матери и выпрашивавших еду на автотрассе в центре Сахалина, отловили специалисты и вывезли в безопасное место, рассказали РИА... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:50
2023-10-24T14:58
хорошие новости
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт — РИА Новости. Двух медвежат, оставшихся без матери и выпрашивавших еду на автотрассе в центре Сахалина, отловили специалисты и вывезли в безопасное место, рассказали РИА Новости в агентстве лесного и охотничьего хозяйства области. "Обращения от сахалинцев о медвежатах-сиротах, которые выпрашивали еду у проезжавших мимо автомобилистов, начали поступать к нам около недели назад. Спасательную операцию специалисты Красногорского лесничества при помощи коллег из островного агентства ветеринарии, зоопарка, станции по борьбе с болезнями животных № 10 проводили в течение нескольких дней. Первого медвежонка отловили на прошлой неделе, второго — в понедельник", — уточнила пресс-секретарь ведомства Татьяна Бехтенева. По ее словам, животных выпустили в естественную среду обитания — в труднодоступные урочища Томаринского района. Место находится вдали от дорог, к тому же здесь недавно произошел массовый выброс сельди. "Медвежата уже достаточно самостоятельные и упитанные, чтобы благополучно залечь в берлогу и пережить зиму. Кстати, маленькие хищники до последнего не хотели, чтобы их увозили с полюбившегося места на трассе в Углегорском районе", — резюмировала представитель агентства.
https://ria.ru/20231024/sobaki-1904860015.html
https://ria.ru/20231019/kosulya-1903763026.html
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сахалин
Хорошие новости, Сахалин
На Сахалине лесники спасли двух медвежат-сирот

На Сахалине лесники спасли двух медвежат-сирот, выпрашивавших еду на трассе

© Фото : Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской областиМедвежат, оставшихся без матери, отловили специалисты и вывезли в труднодоступные урочища Томаринского района Сахалина. Кадр видео
Медвежат, оставшихся без матери, отловили специалисты и вывезли в труднодоступные урочища Томаринского района Сахалина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
Медвежат, оставшихся без матери, отловили специалисты и вывезли в труднодоступные урочища Томаринского района Сахалина. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт — РИА Новости. Двух медвежат, оставшихся без матери и выпрашивавших еду на автотрассе в центре Сахалина, отловили специалисты и вывезли в безопасное место, рассказали РИА Новости в агентстве лесного и охотничьего хозяйства области.
"Обращения от сахалинцев о медвежатах-сиротах, которые выпрашивали еду у проезжавших мимо автомобилистов, начали поступать к нам около недели назад. Спасательную операцию специалисты Красногорского лесничества при помощи коллег из островного агентства ветеринарии, зоопарка, станции по борьбе с болезнями животных № 10 проводили в течение нескольких дней. Первого медвежонка отловили на прошлой неделе, второго — в понедельник", — уточнила пресс-секретарь ведомства Татьяна Бехтенева.
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По ее словам, животных выпустили в естественную среду обитания — в труднодоступные урочища Томаринского района. Место находится вдали от дорог, к тому же здесь недавно произошел массовый выброс сельди.
"Медвежата уже достаточно самостоятельные и упитанные, чтобы благополучно залечь в берлогу и пережить зиму. Кстати, маленькие хищники до последнего не хотели, чтобы их увозили с полюбившегося места на трассе в Углегорском районе", — резюмировала представитель агентства.
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