https://ria.ru/20231024/sotsseti-1904952948.html

Роскомнадзор оценил возможность разблокировки запрещенных соцсетей

Роскомнадзор оценил возможность разблокировки запрещенных соцсетей - РИА Новости, 24.10.2023

Роскомнадзор оценил возможность разблокировки запрещенных соцсетей

Причин для разблокировки на территории России Instagram* и Facebook*, нет, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:41

2023-10-24T15:41

2023-10-24T15:41

общество

технологии

россия

сочи

андрей липов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91063/86/910638631_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_0677983d3fb745738e47b600163fe84a.jpg

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Причин для разблокировки на территории России Instagram* и Facebook*, нет, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. "На сегодняшний день предпосылок для этого нет", - сказал Липов журналистам на форуме "Спектр-2033" в Сочи, отвечая на вопрос, касающийся разблокировки соцсетей, которые были призваны экстремистскими на территории РФ.Ежегодный 22-й форум инфокоммуникационных технологий "Спектр -2023" открылся в Сочи, более полутысячи экспертов, включая политиков, обсуждают новые инициативы и предложения в отрасли связи.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230914/roskomnadzor-1896332567.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, сочи, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook