https://ria.ru/20231024/sotsseti-1904952948.html
Роскомнадзор оценил возможность разблокировки запрещенных соцсетей
Роскомнадзор оценил возможность разблокировки запрещенных соцсетей - РИА Новости, 24.10.2023
Роскомнадзор оценил возможность разблокировки запрещенных соцсетей
Причин для разблокировки на территории России Instagram* и Facebook*, нет, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:41
2023-10-24T15:41
2023-10-24T15:41
общество
технологии
россия
сочи
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
facebook
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Причин для разблокировки на территории России Instagram* и Facebook*, нет, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. "На сегодняшний день предпосылок для этого нет", - сказал Липов журналистам на форуме "Спектр-2033" в Сочи, отвечая на вопрос, касающийся разблокировки соцсетей, которые были призваны экстремистскими на территории РФ.Ежегодный 22-й форум инфокоммуникационных технологий "Спектр -2023" открылся в Сочи, более полутысячи экспертов, включая политиков, обсуждают новые инициативы и предложения в отрасли связи.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230914/roskomnadzor-1896332567.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, россия, сочи, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook
Общество, Технологии, Россия, Сочи, Андрей Липов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Facebook
Роскомнадзор оценил возможность разблокировки запрещенных соцсетей
Роскомнадзор не видит предпосылок для снятия блокировки с Instagram и Facebook