https://ria.ru/20231024/solntsepek-1904829245.html
Источник рассказал о новой системе защиты "Солнцепеков" от огня ВСУ
Источник рассказал о новой системе защиты "Солнцепеков" от огня ВСУ - РИА Новости, 24.10.2023
Источник рассказал о новой системе защиты "Солнцепеков" от огня ВСУ
Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" теперь могут привязаться к местности и выполнить точное поражение целей ВСУ, не выходя из машины, рассказал РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T03:33
2023-10-24T03:33
2023-10-24T05:41
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
тос-1а "солнцепек"
россия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" теперь могут привязаться к местности и выполнить точное поражение целей ВСУ, не выходя из машины, рассказал РИА Новости информированный источник.Как сообщили ранее в Минобороны, для этих боевых машин начали применять новейшие программные решения."Новая система позволяет экипажу в зоне СВО оперативно привязываться к местности с марша, не выходя из машины и не расставляя стандартные артиллерийские приборы, типа буссоли. Это повышает оперативность и точность стрельбы, а также бережет экипаж машины от ответного контрбатарейного огня ВСУ — он может практически сразу сменить позицию, так как не надо собирать оборудование. Также нет проблем с привязкой на новой позиции", — заявил собеседник агентства.Он уточнил, что новый программно-аппаратный комплекс для "Солнцепеков" разработали во ВНИИ "Сигнал". Сейчас его серийно ставят на боевые машины, добавил источник.Использование стандартных артиллерийских инструментов привязки к местности, включающих такой геодезический прибор как буссоль, требует существенного времени — минимум 10-15 минут. Такая технология необходима, чтобы определить дирекционный угол на выбранной позиции, от этого зависит точность стрельбы.ТОС-1А "Солнцепек" — огнеметная система на танковом шасси, стоит на вооружении войск РХБЗ. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 миллиметров с термобарической боевой частью, что позволяет уничтожать объемным взрывом живую силу, технику и укрепления противника. На пусковой установке размещается до 24 снарядов, способных накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. Полный залп занимает шесть секунд. Дальность стрельбы — от 400 метров до шести километров. Запас хода по шоссе — 550 километров. Расчет составляют три человека.
https://ria.ru/20231020/oruzhie-1904185041.html
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вооруженные силы украины, безопасность, тос-1а "солнцепек", россия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, ТОС-1А "Солнцепек", Россия
Источник рассказал о новой системе защиты "Солнцепеков" от огня ВСУ
Новая система навигации защищает экипажи "Солнцепеков" от огня ВСУ
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" теперь могут привязаться к местности и выполнить точное поражение целей ВСУ, не выходя из машины, рассказал РИА Новости информированный источник.
Как сообщили ранее в Минобороны, для этих боевых машин начали применять новейшие программные решения.
«
"Новая система позволяет экипажу в зоне СВО оперативно привязываться к местности с марша, не выходя из машины и не расставляя стандартные артиллерийские приборы, типа буссоли. Это повышает оперативность и точность стрельбы, а также бережет экипаж машины от ответного контрбатарейного огня ВСУ — он может практически сразу сменить позицию, так как не надо собирать оборудование. Также нет проблем с привязкой на новой позиции", — заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что новый программно-аппаратный комплекс для "Солнцепеков" разработали во ВНИИ "Сигнал". Сейчас его серийно ставят на боевые машины, добавил источник.
В Минобороны рассказали о новых программах для использования "Солнцепеков"
Использование стандартных артиллерийских инструментов привязки к местности, включающих такой геодезический прибор как буссоль, требует существенного времени — минимум 10-15 минут. Такая технология необходима, чтобы определить дирекционный угол на выбранной позиции, от этого зависит точность стрельбы.
ТОС-1А "Солнцепек" — огнеметная система на танковом шасси, стоит на вооружении войск РХБЗ. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 миллиметров с термобарической боевой частью, что позволяет уничтожать объемным взрывом живую силу, технику и укрепления противника. На пусковой установке размещается до 24 снарядов, способных накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. Полный залп занимает шесть секунд. Дальность стрельбы — от 400 метров до шести километров. Запас хода по шоссе — 550 километров. Расчет составляют три человека.
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