https://ria.ru/20231024/sobyanin-1904838406.html

Команда Москвы победила в чемпионате "Абилимпикс", заявил Собянин

Команда Москвы победила в чемпионате "Абилимпикс", заявил Собянин - РИА Новости, 24.10.2023

Команда Москвы победила в чемпионате "Абилимпикс", заявил Собянин

Команда Москвы стала победителем в конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщил мэр столицы... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T07:42

2023-10-24T07:42

2023-10-24T12:31

общество

москва

луганская народная республика

херсонская область

сергей собянин

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Команда Москвы стала победителем в конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Команда Москвы победила на Национальном чемпионате "Абилимпикс". В копилке сборной 69 золотых, 24 серебряных и 21 бронзовая награда. Чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья собрал участников из 77 субъектов России", - написал Собянин.Он отметил, что впервые на чемпионат приехали команды из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, участников конкурса оценивали больше 200 экспертов в 49 разных компетенциях. По словам мэра, все конкурсанты и гости чемпионата могли обратиться за помощью в трудоустройстве к специалистам московской службы занятости населения."Поздравляю и желаю, чтобы чемпионат стал началом или продолжением успешной карьеры", - добавил Собянин."Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.В свою очередь, в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что всего в чемпионате победил 441 человек, победители были отмечены сертификатами на право получения дополнительного профессионального образования и приобретения специализированных технических средств реабилитации.В министерстве напомнили, что в этом году в чемпионате принимали участие представители новых регионов России, они получили специальные призы: путевки в международный детский центр "Артек", сертификаты от организации "Больше, чем путешествие" на поездки по России."К национальному чемпионату в разном формате участия – как в соревновательной, так и в деловой программе – присоединились представители 11 иностранных государств, среди которых КНР, Сенегал, Саудовская Аравия, Республика Беларусь и другие. Мы планируем дальнейшее расширение международного сотрудничества в сфере инклюзивного образования", - заключил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.

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общество, москва, луганская народная республика, херсонская область , сергей собянин