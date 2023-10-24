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В Приморье сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре

В Приморье сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре - РИА Новости, 24.10.2023

В Приморье сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре

Сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре в частном доме в городе Артем Приморского края, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:36

2023-10-24T10:36

2023-10-24T17:32

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хорошие новости

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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре в частном доме в городе Артем Приморского края, сообщило ведомство в Telegram-канале."Огнеборцы МЧС России спасли шесть собак на пожаре. В Артеме загорелся частный жилой дом. Огонь охватил стены и пол на площади 70 квадратных метров. Сотрудники МЧС России вынесли из задымленного дома всех собак на свежий воздух", — говорится в публикации. В региональном главке МЧС рассказали РИА Новости, что люди при пожаре не пострадали.К тушению огня привлекли восемь человек и три единицы техники.

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)