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В Приморье сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре - РИА Новости, 24.10.2023
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10:36 24.10.2023 (обновлено: 17:32 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/sobaki-1904860015.html
В Приморье сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре
В Приморье сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре - РИА Новости, 24.10.2023
В Приморье сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре
Сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре в частном доме в городе Артем Приморского края, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:36
2023-10-24T17:32
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре в частном доме в городе Артем Приморского края, сообщило ведомство в Telegram-канале."Огнеборцы МЧС России спасли шесть собак на пожаре. В Артеме загорелся частный жилой дом. Огонь охватил стены и пол на площади 70 квадратных метров. Сотрудники МЧС России вынесли из задымленного дома всех собак на свежий воздух", — говорится в публикации. В региональном главке МЧС рассказали РИА Новости, что люди при пожаре не пострадали.К тушению огня привлекли восемь человек и три единицы техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
В Приморье сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре

В приморском Артеме сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре в жилом доме

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС России спасли шесть собак при пожаре в Артеме
Сотрудники МЧС России спасли шесть собак при пожаре в Артеме - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС России спасли шесть собак при пожаре в Артеме
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре в частном доме в городе Артем Приморского края, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«
"Огнеборцы МЧС России спасли шесть собак на пожаре. В Артеме загорелся частный жилой дом. Огонь охватил стены и пол на площади 70 квадратных метров. Сотрудники МЧС России вынесли из задымленного дома всех собак на свежий воздух", — говорится в публикации.
В региональном главке МЧС рассказали РИА Новости, что люди при пожаре не пострадали.
К тушению огня привлекли восемь человек и три единицы техники.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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