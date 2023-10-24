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В Приморье сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре
В Приморье сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре - РИА Новости, 24.10.2023
В Приморье сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре
Сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре в частном доме в городе Артем Приморского края, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:36
2023-10-24T10:36
2023-10-24T17:32
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре в частном доме в городе Артем Приморского края, сообщило ведомство в Telegram-канале."Огнеборцы МЧС России спасли шесть собак на пожаре. В Артеме загорелся частный жилой дом. Огонь охватил стены и пол на площади 70 квадратных метров. Сотрудники МЧС России вынесли из задымленного дома всех собак на свежий воздух", — говорится в публикации. В региональном главке МЧС рассказали РИА Новости, что люди при пожаре не пострадали.К тушению огня привлекли восемь человек и три единицы техники.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
В Приморье сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре
В приморском Артеме сотрудники МЧС спасли шесть собак при пожаре в жилом доме