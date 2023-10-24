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В Приморье задержали фигуранта видео о жестоком убийстве собаки
В Приморье задержали фигуранта видео о жестоком убийстве собаки - РИА Новости, 24.10.2023
В Приморье задержали фигуранта видео о жестоком убийстве собаки
Полиция задержала подростка из Приморья за жестокую расправу с собакой, сообщает в своём Telegram-канале управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:33
2023-10-24T17:33
2023-10-24T17:33
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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. Полиция задержала подростка из Приморья за жестокую расправу с собакой, сообщает в своём Telegram-канале управление МВД РФ по региону. Ранее в соцсетях распространились видео убийства животного: пользователей предупреждали, что кадры "не для слабонервных". Утверждалось, что в приморском Спасске-Дальнем неизвестный убил собаку многочисленными ударами ножа, снимая всё на видео. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 17- летний житель Спасска-Дальнего", - говорится в релизе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".
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россия, спасск-дальний, происшествия
Россия, Спасск-Дальний, Происшествия
В Приморье задержали фигуранта видео о жестоком убийстве собаки
В Приморье задержали подростка за жестокую расправу с собакой