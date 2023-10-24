https://ria.ru/20231024/snaryady-1904861896.html

Аналитик призвал не ждать просадок с поставками снарядов для ВСУ

Аналитик призвал не ждать просадок с поставками снарядов для ВСУ - РИА Новости, 24.10.2023

Аналитик призвал не ждать просадок с поставками снарядов для ВСУ

Запад занял консолидированную позицию по наращиванию производства боеприпасов для Украины, ожидать серьезных "просадок" в поставках ждать не стоит, считает... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:42

2023-10-24T10:42

2023-10-24T10:59

специальная военная операция на украине

украина

израиль

сша

игорь коротченко

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

центр анализа мировой торговли оружием (цамто)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148492/74/1484927450_0:0:4114:2314_1920x0_80_0_0_f530635e1417ce739429a32a3027fd20.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Запад занял консолидированную позицию по наращиванию производства боеприпасов для Украины, ожидать серьезных "просадок" в поставках ждать не стоит, считает известный российский военный аналитик, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Так он прокомментировал РИА Новости слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявившего в интервью газете Financial Times, что боеприпасы во всем мире закончились и их нужно производить на Украине"Вероятно, у украинского руководства и правда есть опасения, что часть боеприпасов натовского калибра, предназначавшихся ВСУ, будут переданы Западом Израилю в связи с ожидаемой наземной операцией в секторе Газа. В то же время важно понимать, что в США и Евросоюзе принято решение о расширении боеприпасного производства, поэтому никакой угрозы дефицита снарядов для Киева по сути нет – "просадки" в этом плане ждать не стоит", - сказал Коротченко.Аналитик назвал "иллюзорной" перспективу снижения боевых возможностей ВСУ ввиду ослабления военной поддержки Запада. По его прогнозам, она будет сохраняться на прежнем уровне, а по части номенклатуры поставляемых вооружений будет даже расширяться."Киеву будут поставлять всё более дестабилизирующие виды оружия – это и ракеты Taurus, и ATACMS с большей дальностью поражения, весной планируется поступление истребителей F-16. Реальность такова, какова она есть, и убаюкиваться заявлениями каких-либо должностных лиц Украины бессмысленно. Необходимо трезво оценивать возможности противника и западной коалиции, которая за ним стоит", - подчеркнул Коротченко.Собеседник агентства отметил, что перспективы налаживания боеприпасного производства на Украине вполне реальна, поскольку оно является "достаточно простым в освоении".Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева в нынешнем конфликте, призвал Запад ускорить производство. По словам Камышина, которые приводит Politico, "если собрать вместе все мировые мощности по производству оружия и боеприпасов, этого не будет достаточно".

https://ria.ru/20231024/pensiya-1904831080.html

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html

https://ria.ru/20231023/abramsy-1904213628.html

украина

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, израиль, сша, игорь коротченко, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), politico, f-16