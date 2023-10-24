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Аналитик призвал не ждать просадок с поставками снарядов для ВСУ - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 24.10.2023 (обновлено: 10:59 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/snaryady-1904861896.html
Аналитик призвал не ждать просадок с поставками снарядов для ВСУ
Аналитик призвал не ждать просадок с поставками снарядов для ВСУ - РИА Новости, 24.10.2023
Аналитик призвал не ждать просадок с поставками снарядов для ВСУ
Запад занял консолидированную позицию по наращиванию производства боеприпасов для Украины, ожидать серьезных "просадок" в поставках ждать не стоит, считает... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:42
2023-10-24T10:59
специальная военная операция на украине
украина
израиль
сша
игорь коротченко
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
центр анализа мировой торговли оружием (цамто)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Запад занял консолидированную позицию по наращиванию производства боеприпасов для Украины, ожидать серьезных "просадок" в поставках ждать не стоит, считает известный российский военный аналитик, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Так он прокомментировал РИА Новости слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявившего в интервью газете Financial Times, что боеприпасы во всем мире закончились и их нужно производить на Украине"Вероятно, у украинского руководства и правда есть опасения, что часть боеприпасов натовского калибра, предназначавшихся ВСУ, будут переданы Западом Израилю в связи с ожидаемой наземной операцией в секторе Газа. В то же время важно понимать, что в США и Евросоюзе принято решение о расширении боеприпасного производства, поэтому никакой угрозы дефицита снарядов для Киева по сути нет – "просадки" в этом плане ждать не стоит", - сказал Коротченко.Аналитик назвал "иллюзорной" перспективу снижения боевых возможностей ВСУ ввиду ослабления военной поддержки Запада. По его прогнозам, она будет сохраняться на прежнем уровне, а по части номенклатуры поставляемых вооружений будет даже расширяться."Киеву будут поставлять всё более дестабилизирующие виды оружия – это и ракеты Taurus, и ATACMS с большей дальностью поражения, весной планируется поступление истребителей F-16. Реальность такова, какова она есть, и убаюкиваться заявлениями каких-либо должностных лиц Украины бессмысленно. Необходимо трезво оценивать возможности противника и западной коалиции, которая за ним стоит", - подчеркнул Коротченко.Собеседник агентства отметил, что перспективы налаживания боеприпасного производства на Украине вполне реальна, поскольку оно является "достаточно простым в освоении".Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева в нынешнем конфликте, призвал Запад ускорить производство. По словам Камышина, которые приводит Politico, "если собрать вместе все мировые мощности по производству оружия и боеприпасов, этого не будет достаточно".
https://ria.ru/20231024/pensiya-1904831080.html
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html
https://ria.ru/20231023/abramsy-1904213628.html
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израиль
сша
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украина, израиль, сша, игорь коротченко, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), politico, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Израиль, США, Игорь Коротченко, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Politico, F-16
Аналитик призвал не ждать просадок с поставками снарядов для ВСУ

Аналитик Коротченко призвал не ждать просадок с поставками боеприпасов для ВСУ

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Запад занял консолидированную позицию по наращиванию производства боеприпасов для Украины, ожидать серьезных "просадок" в поставках ждать не стоит, считает известный российский военный аналитик, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал РИА Новости слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявившего в интервью газете Financial Times, что боеприпасы во всем мире закончились и их нужно производить на Украине
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"Вероятно, у украинского руководства и правда есть опасения, что часть боеприпасов натовского калибра, предназначавшихся ВСУ, будут переданы Западом Израилю в связи с ожидаемой наземной операцией в секторе Газа. В то же время важно понимать, что в США и Евросоюзе принято решение о расширении боеприпасного производства, поэтому никакой угрозы дефицита снарядов для Киева по сути нет – "просадки" в этом плане ждать не стоит", - сказал Коротченко.
Аналитик назвал "иллюзорной" перспективу снижения боевых возможностей ВСУ ввиду ослабления военной поддержки Запада. По его прогнозам, она будет сохраняться на прежнем уровне, а по части номенклатуры поставляемых вооружений будет даже расширяться.
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"Киеву будут поставлять всё более дестабилизирующие виды оружия – это и ракеты Taurus, и ATACMS с большей дальностью поражения, весной планируется поступление истребителей F-16. Реальность такова, какова она есть, и убаюкиваться заявлениями каких-либо должностных лиц Украины бессмысленно. Необходимо трезво оценивать возможности противника и западной коалиции, которая за ним стоит", - подчеркнул Коротченко.
Собеседник агентства отметил, что перспективы налаживания боеприпасного производства на Украине вполне реальна, поскольку оно является "достаточно простым в освоении".
Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева в нынешнем конфликте, призвал Запад ускорить производство. По словам Камышина, которые приводит Politico, "если собрать вместе все мировые мощности по производству оружия и боеприпасов, этого не будет достаточно".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИзраильСШАИгорь КоротченкоДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныЦентр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)PoliticoF-16
 
 
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