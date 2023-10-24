Аналитик призвал не ждать просадок с поставками снарядов для ВСУ
Аналитик Коротченко призвал не ждать просадок с поставками боеприпасов для ВСУ
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Запад занял консолидированную позицию по наращиванию производства боеприпасов для Украины, ожидать серьезных "просадок" в поставках ждать не стоит, считает известный российский военный аналитик, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал РИА Новости слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявившего в интервью газете Financial Times, что боеприпасы во всем мире закончились и их нужно производить на Украине
"Вероятно, у украинского руководства и правда есть опасения, что часть боеприпасов натовского калибра, предназначавшихся ВСУ, будут переданы Западом Израилю в связи с ожидаемой наземной операцией в секторе Газа. В то же время важно понимать, что в США и Евросоюзе принято решение о расширении боеприпасного производства, поэтому никакой угрозы дефицита снарядов для Киева по сути нет – "просадки" в этом плане ждать не стоит", - сказал Коротченко.
Аналитик назвал "иллюзорной" перспективу снижения боевых возможностей ВСУ ввиду ослабления военной поддержки Запада. По его прогнозам, она будет сохраняться на прежнем уровне, а по части номенклатуры поставляемых вооружений будет даже расширяться.
"Киеву будут поставлять всё более дестабилизирующие виды оружия – это и ракеты Taurus, и ATACMS с большей дальностью поражения, весной планируется поступление истребителей F-16. Реальность такова, какова она есть, и убаюкиваться заявлениями каких-либо должностных лиц Украины бессмысленно. Необходимо трезво оценивать возможности противника и западной коалиции, которая за ним стоит", - подчеркнул Коротченко.
Собеседник агентства отметил, что перспективы налаживания боеприпасного производства на Украине вполне реальна, поскольку оно является "достаточно простым в освоении".
Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды Киева в нынешнем конфликте, призвал Запад ускорить производство. По словам Камышина, которые приводит Politico, "если собрать вместе все мировые мощности по производству оружия и боеприпасов, этого не будет достаточно".