https://ria.ru/20231024/snaryady-1904827333.html

Экс-агент ЦРУ посмеялся над неожиданным выпадом Израиля в адрес Украины

Экс-агент ЦРУ посмеялся над неожиданным выпадом Израиля в адрес Украины - РИА Новости, 24.10.2023

Экс-агент ЦРУ посмеялся над неожиданным выпадом Израиля в адрес Украины

У США внезапно нашлось много артиллерийских снарядов для Израиля, хотя раньше они заявляли об их нехватке для Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T02:40

2023-10-24T02:40

2023-10-24T09:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

израиль

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_665f6608c5370216146119e69b469181.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. У США внезапно нашлось много артиллерийских снарядов для Израиля, хотя раньше они заявляли об их нехватке для Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У украинцев очень сильное лобби в Вашингтоне, но оно меркнет в сравнении с израильским. <...>. Суть в чем — у нас что, кончились 155-миллиметровые снаряды? (Власти. — Прим. ред.) отвечали, что у нас их было мало. И вдруг у нас целая куча снарядов для отправки в Израиль", — обратил внимание разведчик.По мнению Макговерна, у Израиля всегда будет преимущество над Украиной в вопросе поставок боеприпасов.Аналитик также добавил, что сообщения о нехватке артиллерийских снарядов у НАТО свидетельствуют о лживости заявлений Запада по поводу российской угрозы Европе."Базовое снаряжение (артиллерийские снаряды. — Прим. ред.), необходимое для борьбы с Россией, не производилось с 1991 по 2014 год, и даже затем производство затормаживало", — отметил Макговерн.На днях в обращении к американцам президент США Джо Байден заявил, что поддержка Киева и Тель-Авива — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений продолжит "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам планируют выделить более ста миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904485641.html

https://ria.ru/20231023/slukhi-1904595523.html

украина

сша

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, израиль, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, центральное разведывательное управление (цру)