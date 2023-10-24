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Экс-агент ЦРУ посмеялся над неожиданным выпадом Израиля в адрес Украины - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:40 24.10.2023 (обновлено: 09:46 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/snaryady-1904827333.html
Экс-агент ЦРУ посмеялся над неожиданным выпадом Израиля в адрес Украины
Экс-агент ЦРУ посмеялся над неожиданным выпадом Израиля в адрес Украины - РИА Новости, 24.10.2023
Экс-агент ЦРУ посмеялся над неожиданным выпадом Израиля в адрес Украины
У США внезапно нашлось много артиллерийских снарядов для Израиля, хотя раньше они заявляли об их нехватке для Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T02:40
2023-10-24T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
израиль
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. У США внезапно нашлось много артиллерийских снарядов для Израиля, хотя раньше они заявляли об их нехватке для Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;У украинцев очень сильное лобби в Вашингтоне, но оно меркнет в сравнении с израильским. &lt;...&gt;. Суть в чем — у нас что, кончились 155-миллиметровые снаряды? (Власти. — Прим. ред.) отвечали, что у нас их было мало. И вдруг у нас целая куча снарядов для отправки в Израиль&quot;, — обратил внимание разведчик.По мнению Макговерна, у Израиля всегда будет преимущество над Украиной в вопросе поставок боеприпасов.Аналитик также добавил, что сообщения о нехватке артиллерийских снарядов у НАТО свидетельствуют о лживости заявлений Запада по поводу российской угрозы Европе.&quot;Базовое снаряжение (артиллерийские снаряды. — Прим. ред.), необходимое для борьбы с Россией, не производилось с 1991 по 2014 год, и даже затем производство затормаживало&quot;, — отметил Макговерн.На днях в обращении к американцам президент США Джо Байден заявил, что поддержка Киева и Тель-Авива — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений продолжит "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам планируют выделить более ста миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904485641.html
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в мире, украина, сша, россия, израиль, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Израиль, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-агент ЦРУ посмеялся над неожиданным выпадом Израиля в адрес Украины

Экс-агент ЦРУ Макговерн: у Израиля в США всегда будет преимущество над Украиной

© AP Photo / Matt Rourke155-мм снаряды на заводе боеприпасов в США
155-мм снаряды на заводе боеприпасов в США - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм снаряды на заводе боеприпасов в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. У США внезапно нашлось много артиллерийских снарядов для Израиля, хотя раньше они заявляли об их нехватке для Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"У украинцев очень сильное лобби в Вашингтоне, но оно меркнет в сравнении с израильским. <...>. Суть в чем — у нас что, кончились 155-миллиметровые снаряды? (Власти. — Прим. ред.) отвечали, что у нас их было мало. И вдруг у нас целая куча снарядов для отправки в Израиль", — обратил внимание разведчик.

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По мнению Макговерна, у Израиля всегда будет преимущество над Украиной в вопросе поставок боеприпасов.
Аналитик также добавил, что сообщения о нехватке артиллерийских снарядов у НАТО свидетельствуют о лживости заявлений Запада по поводу российской угрозы Европе.
«

"Базовое снаряжение (артиллерийские снаряды. — Прим. ред.), необходимое для борьбы с Россией, не производилось с 1991 по 2014 год, и даже затем производство затормаживало", — отметил Макговерн.

На днях в обращении к американцам президент США Джо Байден заявил, что поддержка Киева и Тель-Авива — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений продолжит "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам планируют выделить более ста миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияИзраильНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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