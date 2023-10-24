https://ria.ru/20231024/snaryad-1904977462.html
В болгарском Габрово оцепили сквер из-за найденного старого снаряда
В болгарском Габрово оцепили сквер из-за найденного старого снаряда - РИА Новости, 24.10.2023
В болгарском Габрово оцепили сквер из-за найденного старого снаряда
Полиция оцепила один из центральных скверов болгарского Габрово из-за найденного там старого боеприпаса, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:44
2023-10-24T16:44
2023-10-24T16:44
в мире
болгария
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Полиция оцепила один из центральных скверов болгарского Габрово из-за найденного там старого боеприпаса, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Снаряд обнаружили игравшие в сквере дети. Официальной информации о находке не поступало, но предполагается, что речь идет о боеприпасе времен Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, известной в Болгарии как Освободительная война. На месте сквера до 1959 года находился женский монастырь, превращенный во время Освободительной войны в военный госпиталь. Обнаруженные боеприпасы подлежат контролируемому уничтожению.
https://ria.ru/20230523/snaryad-1873578468.html
болгария
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария
В болгарском Габрово оцепили сквер из-за найденного старого снаряда
В болгарском Габрово оцепили сквер из-за снаряда времен Русско-турецкой войны