https://ria.ru/20231024/snaryad-1904977462.html

В болгарском Габрово оцепили сквер из-за найденного старого снаряда

В болгарском Габрово оцепили сквер из-за найденного старого снаряда - РИА Новости, 24.10.2023

В болгарском Габрово оцепили сквер из-за найденного старого снаряда

Полиция оцепила один из центральных скверов болгарского Габрово из-за найденного там старого боеприпаса, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:44

2023-10-24T16:44

2023-10-24T16:44

в мире

болгария

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Полиция оцепила один из центральных скверов болгарского Габрово из-за найденного там старого боеприпаса, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Снаряд обнаружили игравшие в сквере дети. Официальной информации о находке не поступало, но предполагается, что речь идет о боеприпасе времен Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, известной в Болгарии как Освободительная война. На месте сквера до 1959 года находился женский монастырь, превращенный во время Освободительной войны в военный госпиталь. Обнаруженные боеприпасы подлежат контролируемому уничтожению.

https://ria.ru/20230523/snaryad-1873578468.html

болгария

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, болгария