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В болгарском Габрово оцепили сквер из-за найденного старого снаряда - РИА Новости, 24.10.2023
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16:44 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/snaryad-1904977462.html
В болгарском Габрово оцепили сквер из-за найденного старого снаряда
В болгарском Габрово оцепили сквер из-за найденного старого снаряда - РИА Новости, 24.10.2023
В болгарском Габрово оцепили сквер из-за найденного старого снаряда
Полиция оцепила один из центральных скверов болгарского Габрово из-за найденного там старого боеприпаса, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:44
2023-10-24T16:44
в мире
болгария
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Полиция оцепила один из центральных скверов болгарского Габрово из-за найденного там старого боеприпаса, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Снаряд обнаружили игравшие в сквере дети. Официальной информации о находке не поступало, но предполагается, что речь идет о боеприпасе времен Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, известной в Болгарии как Освободительная война. На месте сквера до 1959 года находился женский монастырь, превращенный во время Освободительной войны в военный госпиталь. Обнаруженные боеприпасы подлежат контролируемому уничтожению.
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в мире, болгария
В мире, Болгария
В болгарском Габрово оцепили сквер из-за найденного старого снаряда

В болгарском Габрово оцепили сквер из-за снаряда времен Русско-турецкой войны

© Фото : Министерство на вътрешните работиАвтомобиль болгарской полиции
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Министерство на вътрешните работи
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Полиция оцепила один из центральных скверов болгарского Габрово из-за найденного там старого боеприпаса, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Снаряд обнаружили игравшие в сквере дети. Официальной информации о находке не поступало, но предполагается, что речь идет о боеприпасе времен Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, известной в Болгарии как Освободительная война.
На месте сквера до 1959 года находился женский монастырь, превращенный во время Освободительной войны в военный госпиталь.
Обнаруженные боеприпасы подлежат контролируемому уничтожению.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
На востоке Москвы нашли предмет, похожий на снаряд времен войны
23 мая, 12:15
 
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