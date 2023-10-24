https://ria.ru/20231024/smit-1905024468.html

Звезда "Гарри Поттера" снялась в рекламе испанского дома моды

Звезда "Гарри Поттера" снялась в рекламе испанского дома моды - РИА Новости, 24.10.2023

Звезда "Гарри Поттера" снялась в рекламе испанского дома моды

Звезда "Гарри Поттера" и обладательница премии "Оскар" 88-летняя актриса Мэгги Смит поучаствовала в рекламной кампании испанского дома моды. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T20:47

2023-10-24T20:47

2023-10-24T20:47

шоубиз

гарри поттер

шоу-бизнес

новости шоу-бизнеса

знаменитости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905014426_0:6:3001:1694_1920x0_80_0_0_107ca24a843b22951bc314855e9cddf3.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Звезда "Гарри Поттера" и обладательница премии "Оскар" 88-летняя актриса Мэгги Смит поучаствовала в рекламной кампании испанского дома моды. Как сообщил на своей странице в Instagram* креативный директор компании Джонатан Андерсон, фотосессию знаменитости провел немецкий фотограф Юрген Теллер.Сыгравшая ранее бездомную старушку в киноленте "Леди в фургоне" Смит предстала в стильной одежде и с аксессуарами из весенне-летней коллекции.Для луков артистка использовала шубу и зеленую асимметричную сумку, стильное темно-синее платье и песочный шоппер, а также черно-белое платье с бордовым клатчем.Во время участия в фотосессии звезда не использовала косметику. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20200923/sheyk-1577651664.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гарри поттер, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости