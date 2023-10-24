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Звезда "Гарри Поттера" снялась в рекламе испанского дома моды - РИА Новости, 24.10.2023
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Шоубиз
 
20:47 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/smit-1905024468.html
Звезда "Гарри Поттера" снялась в рекламе испанского дома моды
Звезда "Гарри Поттера" снялась в рекламе испанского дома моды - РИА Новости, 24.10.2023
Звезда "Гарри Поттера" снялась в рекламе испанского дома моды
Звезда "Гарри Поттера" и обладательница премии "Оскар" 88-летняя актриса Мэгги Смит поучаствовала в рекламной кампании испанского дома моды. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T20:47
2023-10-24T20:47
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Звезда "Гарри Поттера" и обладательница премии "Оскар" 88-летняя актриса Мэгги Смит поучаствовала в рекламной кампании испанского дома моды. Как сообщил на своей странице в Instagram* креативный директор компании Джонатан Андерсон, фотосессию знаменитости провел немецкий фотограф Юрген Теллер.Сыгравшая ранее бездомную старушку в киноленте "Леди в фургоне" Смит предстала в стильной одежде и с аксессуарами из весенне-летней коллекции.Для луков артистка использовала шубу и зеленую асимметричную сумку, стильное темно-синее платье и песочный шоппер, а также черно-белое платье с бордовым клатчем.Во время участия в фотосессии звезда не использовала косметику. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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гарри поттер, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Гарри Поттер, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Звезда "Гарри Поттера" снялась в рекламе испанского дома моды

Звезда "Гарри Поттера" Мэгги Смит в 88 лет снялась в рекламе модного бренда

© AP Photo / Kirsty WigglesworthАктриса Мэгги Смит
Актриса Мэгги Смит - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Звезда "Гарри Поттера" и обладательница премии "Оскар" 88-летняя актриса Мэгги Смит поучаствовала в рекламной кампании испанского дома моды.
Как сообщил на своей странице в Instagram* креативный директор компании Джонатан Андерсон, фотосессию знаменитости провел немецкий фотограф Юрген Теллер.
© Фото : LoeweАктриса Мэгги Смит на рекламном снимке Loewe
Актриса Мэгги Смит на рекламном снимке Loewe - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Loewe
Актриса Мэгги Смит на рекламном снимке Loewe
Сыгравшая ранее бездомную старушку в киноленте "Леди в фургоне" Смит предстала в стильной одежде и с аксессуарами из весенне-летней коллекции.
Для луков артистка использовала шубу и зеленую асимметричную сумку, стильное темно-синее платье и песочный шоппер, а также черно-белое платье с бордовым клатчем.
Во время участия в фотосессии звезда не использовала косметику.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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