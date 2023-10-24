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СМИ: на Украине переделали ракеты Sidewinder под класс "земля — воздух" - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/sidewinder-1904895253.html
СМИ: на Украине переделали ракеты Sidewinder под класс "земля — воздух"
СМИ: на Украине переделали ракеты Sidewinder под класс "земля — воздух" - РИА Новости, 24.10.2023
СМИ: на Украине переделали ракеты Sidewinder под класс "земля — воздух"
Украина переделала полученные от США управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder в ракеты "земля - воздух", сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:42
2023-10-24T12:42
специальная военная операция на украине
украина
нато
сша
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украина переделала полученные от США управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder в ракеты "земля - воздух", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Эти ракеты (AIM-9) были выведены из строя. Мы их починили. Мы нашли способ запускать их с земли. Это своего рода самодельная противовоздушная оборона... У нас есть согласованное решение: мы берем что-то устаревшее и делаем из этого что-то другое", - заявил изданию неназванный чиновник Украины. Ранее журнал Forbes сообщал, что Украина может установить обещанные в новом пакете помощи от США управляемые ракеты класса "воздух - воздух" AIM-9M Sidewinder на свои истребители Су-27 и МиГ-29. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904855340.html
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украина, нато, сша, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, США, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: на Украине переделали ракеты Sidewinder под класс "земля — воздух"

FT: на Украине переделали ракеты Sidewinder под класс "земля — воздух"

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украина переделала полученные от США управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder в ракеты "земля - воздух", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Эти ракеты (AIM-9) были выведены из строя. Мы их починили. Мы нашли способ запускать их с земли. Это своего рода самодельная противовоздушная оборона... У нас есть согласованное решение: мы берем что-то устаревшее и делаем из этого что-то другое", - заявил изданию неназванный чиновник Украины.
Ранее журнал Forbes сообщал, что Украина может установить обещанные в новом пакете помощи от США управляемые ракеты класса "воздух - воздух" AIM-9M Sidewinder на свои истребители Су-27 и МиГ-29.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОСШАВ миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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