СМИ: на Украине переделали ракеты Sidewinder под класс "земля — воздух"
FT: на Украине переделали ракеты Sidewinder под класс "земля — воздух"
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украина переделала полученные от США управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder в ракеты "земля - воздух", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Эти ракеты (AIM-9) были выведены из строя. Мы их починили. Мы нашли способ запускать их с земли. Это своего рода самодельная противовоздушная оборона... У нас есть согласованное решение: мы берем что-то устаревшее и делаем из этого что-то другое", - заявил изданию неназванный чиновник Украины.
Ранее журнал Forbes сообщал, что Украина может установить обещанные в новом пакете помощи от США управляемые ракеты класса "воздух - воздух" AIM-9M Sidewinder на свои истребители Су-27 и МиГ-29.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.