https://ria.ru/20231024/sidewinder-1904895253.html

СМИ: на Украине переделали ракеты Sidewinder под класс "земля — воздух"

СМИ: на Украине переделали ракеты Sidewinder под класс "земля — воздух" - РИА Новости, 24.10.2023

СМИ: на Украине переделали ракеты Sidewinder под класс "земля — воздух"

Украина переделала полученные от США управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder в ракеты "земля - воздух", сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:42

2023-10-24T12:42

2023-10-24T12:42

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украина переделала полученные от США управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder в ракеты "земля - воздух", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Эти ракеты (AIM-9) были выведены из строя. Мы их починили. Мы нашли способ запускать их с земли. Это своего рода самодельная противовоздушная оборона... У нас есть согласованное решение: мы берем что-то устаревшее и делаем из этого что-то другое", - заявил изданию неназванный чиновник Украины. Ранее журнал Forbes сообщал, что Украина может установить обещанные в новом пакете помощи от США управляемые ракеты класса "воздух - воздух" AIM-9M Sidewinder на свои истребители Су-27 и МиГ-29. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, нато, сша, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр