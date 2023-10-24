https://ria.ru/20231024/shvetsiya-1904913980.html

Столтенберг призвал принять Швецию в НАТО не позднее конца ноября

Столтенберг призвал принять Швецию в НАТО не позднее конца ноября - РИА Новости, 24.10.2023

Столтенберг призвал принять Швецию в НАТО не позднее конца ноября

Генсек НАТО Йенс Столтенберг около недели назад направил членам альянса письмо, в котором говорилось, что Швеция должна стать членом НАТО не позднее встречи... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:39

2023-10-24T13:39

2023-10-24T13:39

в мире

швеция

турция

финляндия

нато

евросоюз

йенс столтенберг

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг около недели назад направил членам альянса письмо, в котором говорилось, что Швеция должна стать членом НАТО не позднее встречи глав МИД организации, которая состоится 28-29 ноября, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя шведского правительства. "Столтенберг направил письмо всем государствам-членам НАТО около недели назад, в котором говорится, что Швеция должна стать членом не позднее встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоится 28-29 ноября", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представительства Швеции. Как отмечает агентство, представитель НАТО не сразу отреагировал на запрос о комментарии. Ранее пресс-служба альянса сообщала, что главы МИД стран НАТО проведут 28 и 29 ноября заседание в штаб-квартире в Брюсселе. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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турция

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в мире, швеция, турция, финляндия, нато, евросоюз, йенс столтенберг