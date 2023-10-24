Столтенберг призвал принять Швецию в НАТО не позднее конца ноября
Столтенберг призвал принять Швецию в НАТО не позднее 28-29 ноября
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг около недели назад направил членам альянса письмо, в котором говорилось, что Швеция должна стать членом НАТО не позднее встречи глав МИД организации, которая состоится 28-29 ноября, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя шведского правительства.
"Столтенберг направил письмо всем государствам-членам НАТО около недели назад, в котором говорится, что Швеция должна стать членом не позднее встречи министров иностранных дел НАТО, которая состоится 28-29 ноября", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представительства Швеции.
Как отмечает агентство, представитель НАТО не сразу отреагировал на запрос о комментарии.
Ранее пресс-служба альянса сообщала, что главы МИД стран НАТО проведут 28 и 29 ноября заседание в штаб-квартире в Брюсселе.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.