https://ria.ru/20231024/shengen-1905042032.html

Австрия считает расширение Шенгенской зоны невозможным

Австрия считает расширение Шенгенской зоны невозможным - РИА Новости, 24.10.2023

Австрия считает расширение Шенгенской зоны невозможным

Расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно, такова четкая позиция Австрии, заявил канцлер республики Карл Нехаммер, подчеркнув, что эта позиция... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T21:43

2023-10-24T21:43

2023-10-24T21:43

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румыния

австрия

карл нехаммер

николай денков

маргаритис схинас

евросоюз

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ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. Расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно, такова четкая позиция Австрии, заявил канцлер республики Карл Нехаммер, подчеркнув, что эта позиция связана с вопросом безопасности, и она не направлена против Болгарии или Румынии. "Конечно, темой сегодняшней встречи был также вопрос расширения Шенгена. У Австрии здесь четкая позиция, согласно которой расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно. И я подчеркну - эта позиция не является направленной против Болгарии или Румынии. Это позиция в сфере безопасности, потому что у нас большие вызовы в шенгенском пространстве", - сказал Нехаммер журналистам по итогам двусторонних переговоров с премьером Болгарии Николаем Денковым, который во вторник прибыл с визитом в Вену. По словам канцлера, шенгенская система в настоящий момент "сломана". "Одиннадцать государств-участников Шенгена ведут сейчас двусторонний контроль на границах. Думаю, это также для болгар важно знать, что хотя Австрия и входит в Шенген, австрийцев, например, контролируют, когда они пересекают австрийско-немецкую границу", - уточнил Нехаммер. Он добавил, что сейчас наблюдается ситуация, при которой все больше участников ЕС вводят контроль на границах. "В настоящее время мы имеем Шенгенскую систему, которая не отвечает собственным требованиям. Шенген - это когда не требуется контроля на внутренних границах", - заявил канцлер, добавив, что необходимо улучшить охрану внешних границ ЕС и ускорить процедуры, однако пока, по его словам, этого не происходит. Ранее вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас, выступая с совместными заявлениями после трехстороннего саммита Греция-Болгария-Румыния в Варне, высказался за присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне до конца текущего года. Совет Евросоюза на уровне глав МВД в декабре 2022 года согласовал присоединение Хорватии к Шенгену, но отложил решения по Болгарии и Румынии. Вена заблокировала прием в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии, объяснив это слабыми усилиями обеих стран противодействовать нелегальной миграции через свою территорию. Решение Вены ранее вызвало жесткую критику в Болгарии и Румынии.

https://ria.ru/20231022/granitsy-1904470952.html

https://ria.ru/20231011/mask-1901896538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, болгария, румыния, австрия, карл нехаммер, николай денков, маргаритис схинас, евросоюз, шенгенская зона