Рейтинг@Mail.ru
Австрия считает расширение Шенгенской зоны невозможным - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/shengen-1905042032.html
Австрия считает расширение Шенгенской зоны невозможным
Австрия считает расширение Шенгенской зоны невозможным - РИА Новости, 24.10.2023
Австрия считает расширение Шенгенской зоны невозможным
Расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно, такова четкая позиция Австрии, заявил канцлер республики Карл Нехаммер, подчеркнув, что эта позиция... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T21:43
2023-10-24T21:43
в мире
болгария
румыния
австрия
карл нехаммер
николай денков
маргаритис схинас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572795583_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_69633e490526e860f479b0b6a95f2c83.jpg
ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. Расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно, такова четкая позиция Австрии, заявил канцлер республики Карл Нехаммер, подчеркнув, что эта позиция связана с вопросом безопасности, и она не направлена против Болгарии или Румынии. "Конечно, темой сегодняшней встречи был также вопрос расширения Шенгена. У Австрии здесь четкая позиция, согласно которой расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно. И я подчеркну - эта позиция не является направленной против Болгарии или Румынии. Это позиция в сфере безопасности, потому что у нас большие вызовы в шенгенском пространстве", - сказал Нехаммер журналистам по итогам двусторонних переговоров с премьером Болгарии Николаем Денковым, который во вторник прибыл с визитом в Вену. По словам канцлера, шенгенская система в настоящий момент "сломана". "Одиннадцать государств-участников Шенгена ведут сейчас двусторонний контроль на границах. Думаю, это также для болгар важно знать, что хотя Австрия и входит в Шенген, австрийцев, например, контролируют, когда они пересекают австрийско-немецкую границу", - уточнил Нехаммер. Он добавил, что сейчас наблюдается ситуация, при которой все больше участников ЕС вводят контроль на границах. "В настоящее время мы имеем Шенгенскую систему, которая не отвечает собственным требованиям. Шенген - это когда не требуется контроля на внутренних границах", - заявил канцлер, добавив, что необходимо улучшить охрану внешних границ ЕС и ускорить процедуры, однако пока, по его словам, этого не происходит. Ранее вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас, выступая с совместными заявлениями после трехстороннего саммита Греция-Болгария-Румыния в Варне, высказался за присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне до конца текущего года. Совет Евросоюза на уровне глав МВД в декабре 2022 года согласовал присоединение Хорватии к Шенгену, но отложил решения по Болгарии и Румынии. Вена заблокировала прием в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии, объяснив это слабыми усилиями обеих стран противодействовать нелегальной миграции через свою территорию. Решение Вены ранее вызвало жесткую критику в Болгарии и Румынии.
https://ria.ru/20231022/granitsy-1904470952.html
https://ria.ru/20231011/mask-1901896538.html
болгария
румыния
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572795583_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_d435b0f6a5010b81d65127d0b4da3aca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, румыния, австрия, карл нехаммер, николай денков, маргаритис схинас, евросоюз, шенгенская зона
В мире, Болгария, Румыния, Австрия, Карл Нехаммер, Николай Денков, Маргаритис Схинас, Евросоюз, Шенгенская зона
Австрия считает расширение Шенгенской зоны невозможным

Канцлер Австрии: Шенгенская система сейчас не отвечает собственным требованиям

© AP Photo / Karl-Josef Hildenbrand/dpaГраница между Австрией и Италией
Граница между Австрией и Италией - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Граница между Австрией и Италией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. Расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно, такова четкая позиция Австрии, заявил канцлер республики Карл Нехаммер, подчеркнув, что эта позиция связана с вопросом безопасности, и она не направлена против Болгарии или Румынии.
«
"Конечно, темой сегодняшней встречи был также вопрос расширения Шенгена. У Австрии здесь четкая позиция, согласно которой расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно. И я подчеркну - эта позиция не является направленной против Болгарии или Румынии. Это позиция в сфере безопасности, потому что у нас большие вызовы в шенгенском пространстве", - сказал Нехаммер журналистам по итогам двусторонних переговоров с премьером Болгарии Николаем Денковым, который во вторник прибыл с визитом в Вену.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В Италии допустили новое закрытие границ внутри Шенгенской зоны
22 октября, 11:25
По словам канцлера, шенгенская система в настоящий момент "сломана". "Одиннадцать государств-участников Шенгена ведут сейчас двусторонний контроль на границах. Думаю, это также для болгар важно знать, что хотя Австрия и входит в Шенген, австрийцев, например, контролируют, когда они пересекают австрийско-немецкую границу", - уточнил Нехаммер.
Он добавил, что сейчас наблюдается ситуация, при которой все больше участников ЕС вводят контроль на границах. "В настоящее время мы имеем Шенгенскую систему, которая не отвечает собственным требованиям. Шенген - это когда не требуется контроля на внутренних границах", - заявил канцлер, добавив, что необходимо улучшить охрану внешних границ ЕС и ускорить процедуры, однако пока, по его словам, этого не происходит.
Ранее вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас, выступая с совместными заявлениями после трехстороннего саммита Греция-Болгария-Румыния в Варне, высказался за присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне до конца текущего года.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
"Будет война". Илон Маск дал мрачный прогноз для ЕС
11 октября, 01:50
Совет Евросоюза на уровне глав МВД в декабре 2022 года согласовал присоединение Хорватии к Шенгену, но отложил решения по Болгарии и Румынии. Вена заблокировала прием в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии, объяснив это слабыми усилиями обеих стран противодействовать нелегальной миграции через свою территорию. Решение Вены ранее вызвало жесткую критику в Болгарии и Румынии.
 
В миреБолгарияРумынияАвстрияКарл НехаммерНиколай ДенковМаргаритис СхинасЕвросоюзШенгенская зона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала