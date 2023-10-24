https://ria.ru/20231024/shariy-1904981629.html

Дом украинского блогера Шария в Испании забросали коктейлями Молотова

Дом украинского блогера Шария в Испании забросали коктейлями Молотова - РИА Новости, 24.10.2023

Дом украинского блогера Шария в Испании забросали коктейлями Молотова

Дом украинского блогера Анатолия Шария в Испании забросали коктейлями Молотова, пишет газета Diario. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:02

2023-10-24T17:02

2023-10-24T18:06

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анатолий шарий

таррагона

илья кива

служба безопасности украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Дом украинского блогера Анатолия Шария в Испании забросали коктейлями Молотова, пишет газета Diario."Дом украинского журналиста Анатолия Шария в Таррагоне забросали коктейлями Молотова", — говорится в публикации.Позднее Шарий в своем Telegram-канале поблагодарил руководство спецслужб Испании за грамотное расследование и качественный розыск подозреваемых, которые забросали дом бутылками с зажигательной смесью.В мае 2022 года СБУ сообщила, что Шария задержали в Испании, местная полиция подтвердила эту информацию. Издание "Сегодня" утверждало, что его могут экстрадировать на Украину. Позднее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что блогера отпустили под подписку о невыезде.В конце октября 2022-го Шарий рассказал, что Генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, поэтому дело против него закроют. В начале июля этого года СБУ заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене. По мнению ведомства, он сотрудничал с ФСБ, участвовал в подготовке и распространении "постановочных" видео с допросами украинских военнопленных, которые потом якобы использовали для дискредитации военно-политического руководства Украины. В ответ Шарий заявил, что никогда не контактировал с российскими спецслужбами, и подчеркнул, что сможет доказать свою невиновность в любом суде.В июле в офисе украинского генерального прокурора сообщали, что в суд передали обвинительный акт по делу о госизмене против Шария и бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова.

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829724498.html

https://ria.ru/20221021/klichko-1825785108.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, испания, анатолий шарий, таррагона, илья кива, служба безопасности украины, верховная рада украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)