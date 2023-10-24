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Дом украинского блогера Шария в Испании забросали коктейлями Молотова - РИА Новости, 24.10.2023
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17:02 24.10.2023 (обновлено: 18:06 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/shariy-1904981629.html
Дом украинского блогера Шария в Испании забросали коктейлями Молотова
Дом украинского блогера Шария в Испании забросали коктейлями Молотова - РИА Новости, 24.10.2023
Дом украинского блогера Шария в Испании забросали коктейлями Молотова
Дом украинского блогера Анатолия Шария в Испании забросали коктейлями Молотова, пишет газета Diario. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:02
2023-10-24T18:06
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Дом украинского блогера Анатолия Шария в Испании забросали коктейлями Молотова, пишет газета Diario."Дом украинского журналиста Анатолия Шария в Таррагоне забросали коктейлями Молотова", — говорится в публикации.Позднее Шарий в своем Telegram-канале поблагодарил руководство спецслужб Испании за грамотное расследование и качественный розыск подозреваемых, которые забросали дом бутылками с зажигательной смесью.В мае 2022 года СБУ сообщила, что Шария задержали в Испании, местная полиция подтвердила эту информацию. Издание "Сегодня" утверждало, что его могут экстрадировать на Украину. Позднее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что блогера отпустили под подписку о невыезде.В конце октября 2022-го Шарий рассказал, что Генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, поэтому дело против него закроют. В начале июля этого года СБУ заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене. По мнению ведомства, он сотрудничал с ФСБ, участвовал в подготовке и распространении "постановочных" видео с допросами украинских военнопленных, которые потом якобы использовали для дискредитации военно-политического руководства Украины. В ответ Шарий заявил, что никогда не контактировал с российскими спецслужбами, и подчеркнул, что сможет доказать свою невиновность в любом суде.В июле в офисе украинского генерального прокурора сообщали, что в суд передали обвинительный акт по делу о госизмене против Шария и бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829724498.html
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в мире, украина, испания, анатолий шарий, таррагона, илья кива, служба безопасности украины, верховная рада украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Украина, Испания, Анатолий Шарий, Таррагона, Илья Кива, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Дом украинского блогера Шария в Испании забросали коктейлями Молотова

Diario: дом украинского блогера Шария в Испании забросали коктейлями Молотова

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Дом украинского блогера Анатолия Шария в Испании забросали коктейлями Молотова, пишет газета Diario.
"Дом украинского журналиста Анатолия Шария в Таррагоне забросали коктейлями Молотова", — говорится в публикации.
Позднее Шарий в своем Telegram-канале поблагодарил руководство спецслужб Испании за грамотное расследование и качественный розыск подозреваемых, которые забросали дом бутылками с зажигательной смесью.

Анатолий Шарий — основатель Партии Шария, деятельность которой запретили на Украине по решению суда. После начала спецоперации блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Он также сообщил об убийстве в центре Киева члена первой украинской делегации на мирных переговорах с Россией Дениса Киреева. На Украине против издания "Шарий.нет" ввели санкции.

Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
СБУ задержала блогера, который сотрудничал с Анатолием Шарием
7 ноября 2022, 17:01
В мае 2022 года СБУ сообщила, что Шария задержали в Испании, местная полиция подтвердила эту информацию. Издание "Сегодня" утверждало, что его могут экстрадировать на Украину. Позднее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что блогера отпустили под подписку о невыезде.
В конце октября 2022-го Шарий рассказал, что Генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, поэтому дело против него закроют.
В начале июля этого года СБУ заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене. По мнению ведомства, он сотрудничал с ФСБ, участвовал в подготовке и распространении "постановочных" видео с допросами украинских военнопленных, которые потом якобы использовали для дискредитации военно-политического руководства Украины. В ответ Шарий заявил, что никогда не контактировал с российскими спецслужбами, и подчеркнул, что сможет доказать свою невиновность в любом суде.
В июле в офисе украинского генерального прокурора сообщали, что в суд передали обвинительный акт по делу о госизмене против Шария и бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова.
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Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании
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В миреУкраинаИспанияАнатолий ШарийТаррагонаИлья КиваСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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