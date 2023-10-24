Дом украинского блогера Шария в Испании забросали коктейлями Молотова
Diario: дом украинского блогера Шария в Испании забросали коктейлями Молотова
Анатолий Шарий. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Дом украинского блогера Анатолия Шария в Испании забросали коктейлями Молотова, пишет газета Diario.
"Дом украинского журналиста Анатолия Шария в Таррагоне забросали коктейлями Молотова", — говорится в публикации.
Позднее Шарий в своем Telegram-канале поблагодарил руководство спецслужб Испании за грамотное расследование и качественный розыск подозреваемых, которые забросали дом бутылками с зажигательной смесью.
Анатолий Шарий — основатель Партии Шария, деятельность которой запретили на Украине по решению суда. После начала спецоперации блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Он также сообщил об убийстве в центре Киева члена первой украинской делегации на мирных переговорах с Россией Дениса Киреева. На Украине против издания "Шарий.нет" ввели санкции.
В мае 2022 года СБУ сообщила, что Шария задержали в Испании, местная полиция подтвердила эту информацию. Издание "Сегодня" утверждало, что его могут экстрадировать на Украину. Позднее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что блогера отпустили под подписку о невыезде.
В конце октября 2022-го Шарий рассказал, что Генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, поэтому дело против него закроют.
В начале июля этого года СБУ заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене. По мнению ведомства, он сотрудничал с ФСБ, участвовал в подготовке и распространении "постановочных" видео с допросами украинских военнопленных, которые потом якобы использовали для дискредитации военно-политического руководства Украины. В ответ Шарий заявил, что никогда не контактировал с российскими спецслужбами, и подчеркнул, что сможет доказать свою невиновность в любом суде.
В июле в офисе украинского генерального прокурора сообщали, что в суд передали обвинительный акт по делу о госизмене против Шария и бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова.