https://ria.ru/20231024/sevastopol-1904839688.html

В Севастополе проводят меры по борьбе с подводными диверсионными силами

В Севастополе проводят меры по борьбе с подводными диверсионными силами - РИА Новости, 24.10.2023

В Севастополе проводят меры по борьбе с подводными диверсионными силами

В Севастополе проводят мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T07:59

2023-10-24T07:59

2023-10-24T08:00

безопасность

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. В Севастополе проводят мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.В ночь на вторник он сообщал, что "Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника" на внешнем рейде в Севастополе."Ориентировочно с 7.40 до 9.00 Черноморский флот проведет профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. Запланирована стрельба из реактивных бомбометов и гранатометание с катеров. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", — написал Развожаев.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе иКрыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231024/ataka-1904830217.html

севастополь

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безопасность, михаил развожаев, севастополь