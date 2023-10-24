https://ria.ru/20231024/sevastopol-1904839688.html
В Севастополе проводят меры по борьбе с подводными диверсионными силами
В Севастополе проводят меры по борьбе с подводными диверсионными силами - РИА Новости, 24.10.2023
В Севастополе проводят меры по борьбе с подводными диверсионными силами
В Севастополе проводят мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T07:59
2023-10-24T07:59
2023-10-24T08:00
безопасность
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. В Севастополе проводят мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.В ночь на вторник он сообщал, что "Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника" на внешнем рейде в Севастополе."Ориентировочно с 7.40 до 9.00 Черноморский флот проведет профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. Запланирована стрельба из реактивных бомбометов и гранатометание с катеров. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", — написал Развожаев.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе иКрыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231024/ataka-1904830217.html
севастополь
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безопасность, михаил развожаев, севастополь
Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь
В Севастополе проводят меры по борьбе с подводными диверсионными силами
Развожаев: в Севастополе проводят меры по борьбе с подводными силами ВСУ