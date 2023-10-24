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Сенатор Менендес не признал вину в незаконной работе иностранным агентом - РИА Новости, 24.10.2023
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04:41 24.10.2023 (обновлено: 04:59 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/senator-1904831620.html
Сенатор Менендес не признал вину в незаконной работе иностранным агентом
Сенатор Менендес не признал вину в незаконной работе иностранным агентом - РИА Новости, 24.10.2023
Сенатор Менендес не признал вину в незаконной работе иностранным агентом
Сенатор США Роберт Менендес не признал вину в незаконной работе иностранным агентом Египта. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T04:41
2023-10-24T04:59
египет
сша
в мире
роберт менендес
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Сенатор США Роберт Менендес не признал вину в незаконной работе иностранным агентом Египта."Я не сделал ничего плохого, как только факты будут представлены, меня признают невиновным", - сказал Менендес журналистам после заседания суда, где он отверг обвинения. Процесс начнется 6 мая 2024 года, решил суд. Прокуратура обвиняет Менендеса в том, что он с января 2018 года по июнь 2022 года действовал в качестве агента иностранного государства, Египта, без соответствующей регистрации. Менендеса и его супругу также обвинили в коррупции и злоупотреблении служебным положением, в частности в оказании содействия за крупные взятки властям Египта. Конгрессмен, прежде занимавший пост главы сенатского комитета по иностранным делам, своей вины по предъявленным ему обвинениям не признает. Закон FARA (Foreign Agents Registration Act, Закон о регистрации иностранных агентов - ред.) был принят в 1938 году. Как сообщается на сайте минюста США, закон требует, чтобы "определенные агенты иностранных руководителей, которые заняты в политической работе или других действиях... периодически сообщали о своих отношениях с иностранным лицом, а также о действиях, поступлениях и расходах в связи с этой работой". Не соблюдения требования грозит штрафом в размере до 250 тысяч долларов или тюремным заключением до пяти лет.
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египет, сша, в мире, роберт менендес
Египет, США, В мире, Роберт Менендес
Сенатор Менендес не признал вину в незаконной работе иностранным агентом

Сенатор США Менендес не признал вину в незаконной работе иностранным агентом

© AP Photo / John MinchilloСенатор США Боб Менендес
Сенатор США Боб Менендес - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / John Minchillo
Сенатор США Боб Менендес. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Сенатор США Роберт Менендес не признал вину в незаконной работе иностранным агентом Египта.
«
"Я не сделал ничего плохого, как только факты будут представлены, меня признают невиновным", - сказал Менендес журналистам после заседания суда, где он отверг обвинения.
Процесс начнется 6 мая 2024 года, решил суд.
Прокуратура обвиняет Менендеса в том, что он с января 2018 года по июнь 2022 года действовал в качестве агента иностранного государства, Египта, без соответствующей регистрации.
Менендеса и его супругу также обвинили в коррупции и злоупотреблении служебным положением, в частности в оказании содействия за крупные взятки властям Египта. Конгрессмен, прежде занимавший пост главы сенатского комитета по иностранным делам, своей вины по предъявленным ему обвинениям не признает.
Закон FARA (Foreign Agents Registration Act, Закон о регистрации иностранных агентов - ред.) был принят в 1938 году. Как сообщается на сайте минюста США, закон требует, чтобы "определенные агенты иностранных руководителей, которые заняты в политической работе или других действиях... периодически сообщали о своих отношениях с иностранным лицом, а также о действиях, поступлениях и расходах в связи с этой работой". Не соблюдения требования грозит штрафом в размере до 250 тысяч долларов или тюремным заключением до пяти лет.
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ЕгипетСШАВ миреРоберт Менендес
 
 
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